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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. В яких країнах українці шукають притулок від війни

Студія Вашингтон. В яких країнах українці шукають притулок від війни
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Студія Вашингтон. В яких країнах українці шукають притулок від війни

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Сьогодні в Студії Вашингтон. "Через російську війну проти України, світ нещодавно перетнув сумну межу: тепер понад 100 мільйонів людей у світі - вимушено переселені - це більше, ніж будь-коли в історії". Про це заявив президент Джо Байден у Всесвітній день біженця, який відзначають 20 червня.

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