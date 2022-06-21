Студія Вашингтон. В яких країнах українці шукають притулок від війни
Сьогодні в Студії Вашингтон. "Через російську війну проти України, світ нещодавно перетнув сумну межу: тепер понад 100 мільйонів людей у світі - вимушено переселені - це більше, ніж будь-коли в історії". Про це заявив президент Джо Байден у Всесвітній день біженця, який відзначають 20 червня.
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