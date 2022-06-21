Час-Тайм. Генеральний прокурор США приїхав до Києва - подробиці

Колишній високопосадовець Деждепу Девід Креймер пояснює, чому виступає за конфіскацію більшої кількості російських активів, до яких США має доступ. Рада безпеки ООН провела брифінг, присвячений ситуації в Україні. Інтерв’ю із спецпредставницею генсека ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів: про масштаби цих злочинів в Україні. В Сан-Дієго влаштували пікнік підтримки для вимушених переселенців з України. Чому кияни вже активно повертаються додому: історії трьох мешканок міста.
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