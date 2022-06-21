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Час-Тайм. Генеральний прокурор США приїхав до Києва - подробиці

Час-Тайм. Генеральний прокурор США приїхав до Києва - подробиці
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Час-Тайм. Генеральний прокурор США приїхав до Києва - подробиці

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В ефірі Час-Тайм. Генеральний прокурор США Меррік Гарланд приїхав до Києва із неоголошеним візитом. Мета - допомогти Україні виявити, затримати та притягнути до відповідальності осіб, причетних до здійснення воєнних злочинів у ході російської війни в Україні.

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