Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Брифінг щодо ситуації в Україні в Раді безпеки ООН

Студія Вашингтон. Брифінг щодо ситуації в Україні в Раді безпеки ООН
Embed
Студія Вашингтон. Брифінг щодо ситуації в Україні в Раді безпеки ООН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Рада безпеки ООН у вівторок провела черговий брифінг, присвячений ситуації в Україні. Світ має продовжувати підтримувати українців, які беруть на себе головний удар російської агресії. Не можна зупинятися чи опускати руки - про це говорили американські сенатори демократка Джин Шагін та республіканець Роб Портман у Дортмундському коледжі США. Колишній високопосадовець Деждепу, а нині Директор з глобальної політики Президентського центру Джорджа Буша Девід Креймер пояснює, чому виступає за конфіскацію більшої кількості російських активів, до яких США має доступ.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG