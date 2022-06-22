Студія Вашингтон. Брифінг щодо ситуації в Україні в Раді безпеки ООН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Рада безпеки ООН у вівторок провела черговий брифінг, присвячений ситуації в Україні. Світ має продовжувати підтримувати українців, які беруть на себе головний удар російської агресії. Не можна зупинятися чи опускати руки - про це говорили американські сенатори демократка Джин Шагін та республіканець Роб Портман у Дортмундському коледжі США. Колишній високопосадовець Деждепу, а нині Директор з глобальної політики Президентського центру Джорджа Буша Девід Креймер пояснює, чому виступає за конфіскацію більшої кількості російських активів, до яких США має доступ.
Випуски
-
червень 21, 2022
Студія Вашингтон. В яких країнах українці шукають притулок від війни
-
червень 18, 2022
Студія Вашингтон. Що роблять українські депутати нині у Вашингтоні?
-
червень 17, 2022
Студія Вашингтон. Засідання міністрів оборони НАТО – заяви
-
-
червень 15, 2022
Студія Вашингтон. Подробиці з Білого Дому щодо допомоги Україні
-
червень 14, 2022
Студія Вашингтон. Тактична медицина для українських військових