Студія Вашингтон. Брифінг щодо ситуації в Україні в Раді безпеки ООН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Рада безпеки ООН у вівторок провела черговий брифінг, присвячений ситуації в Україні. Світ має продовжувати підтримувати українців, які беруть на себе головний удар російської агресії. Не можна зупинятися чи опускати руки - про це говорили американські сенатори демократка Джин Шагін та республіканець Роб Портман у Дортмундському коледжі США. Колишній високопосадовець Деждепу, а нині Директор з глобальної політики Президентського центру Джорджа Буша Девід Креймер пояснює, чому виступає за конфіскацію більшої кількості російських активів, до яких США має доступ.