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- Голос Америки
У Microsoft розповіли про перші "постріли" російської війни, кібернапади РФ на 42-х союзників України
Російська розвідка збільшила напади на мережі та шпигунську діяльність проти урядів країн-союзниць України, йдеться в блозі компанії Microsoft, виданому в середу.
Компанія виявила кібернапади на 128 організацій у 42-х країнах, що підтримують Україну. Найбільше кібернападів російські зловмисники здійснюють на США а також на Польщу. Здебільшого зловмисники нападають на урядові структури, але також є атаки на дослідницькі установи, гуманітарні організації, об'єкти критичної інфраструктури.
За минулі два місяці збільшилась кількість російських кібернападів на країни Балтії, Данію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Туреччину. Цілями ставали також міністерства закордонних справ країн НАТО.
Майже третина таких нападів успішні, йдеться в блозі.
Microsoft зареєстрував численні кібернапади російських військових на 48 установ та компаній в Україні. В компанії вказали - Україна достатньо добре захищається від російських кібернападів, зокрема країні вдалось захистити урядові дані, розмістивши їх на хмарному сервісі.
Загалом, кібернапади є характерною рисою теперішньої війни Росії проти України, вказують експерти компанії. Для того, щоб переконатись в цьому, аналітики радять звернути увагу на початок війни. Саме перші постріли у війні стають предметом вивчення істориків, йдеться у дописі. Перші "постріли" війни Росії проти України було зроблено 23 лютого, за години до повнмасштабного вторгнення, кіберсфері, зауважують дослідники, вказуючи на проведення нападу із застосуванням програми Foxblade. Це, на думку дослідників корпорації, свідчить про важливість кіберпростору в теперішній війні Росії проти України.
Подібну думку висловив і помічник Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеки Девід ван Віл. Під час виступу на щорічному саміті Defense One Tech Summit 18 червня, що присвячений новим технологіям та їхньому впливу на національну безпеку в майбутньому, він сказав, що кібернапади активно використовуються Росією проти України.
«Російська війна в Україні «на поверхні...виглядає як звичайний, широкомасштабний конфлікт, але якщо ви збільшите масштаб, ви побачите набагато більше, кібернетична складова відіграє велику роль», – передає слова посадовця НАТО кореспондент Голосу Америки з питань національної безпеки Джеф Селдін у своєму Twitter.
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США та ЄС доклали максимум дипломатичних зусиль, щоб відмовити Путіна від «абсурдного і трагічного рішення» про війну в Україні – Держдеп
Західні союзники України доклали максимум зусиль, намагаючись відвернути війну Росії проти України, і зараз США і ЄС об’єднані спільною метою і підтримують Україну, сказала заступниця Державного секретаря США з політичних питань Венді Шерман.
Виступаючи на Форумі ЄС-США щодо оборони та майбутнього, що відбувається у Вашингтоні та транслюється онлайн на веб-сторінці Атлантичної Ради, вона наголосила, що війна, яку розпочав проти України президент Росії Володимир Путін, була «обдумана», заздалегідь підготовлена і неспровокована, а президент Росії мав багато можливостей зійти зі шляху війни.
«Ми зробили величезну кількість дипломатичних зусиль заздалегідь, намагаючись дати Путіну можливість зійти з цього шляху, щоб йому не довелося приймати це абсурдне та трагічне рішення розпочати війну в Україні», – сказала Венді Шерман під час дискусії, що розпочинала Форум, повідомляє у твіттері кореспондент Голосу Америки з питань безпеки Джеф Селдін.
Венді Шерман ще раз запевнила, що жодні рішення, які стосуються України, її суверенітету та територій, не будуть ухвалюватися без України.
«Жодній країні не можна дозволяти вторгатись в іншу, або вирішувати за інші країни, яким має бути їхнє майбутнє. І це є урочиста обіцянка нашого партнерства з ЄС, зробити так, щоб Україна мала все, що їй потрібно, для того, щоб вона могла захиститися», – сказала заступниця держсекретаря.
Її партнер по вступній дискусії Форуму – генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно сказав, що Європа є об’єднана у своїй підтримці України, і «рішучість зберегти цю єдність є дуже сильною». Він висловив сподівання, що на саміті ЄС, що відбудеться цього тижня, Україна здобуде статус, який дозволить їй «стати частиною європейської родини».
Санніно також наголосив, що ЄС «жодним чином» не хоче підштовхувати Україну до рішень, які би Київ не вважав прийнятними для себе щодо умов встановлення миру з Росією.
«Ми хочемо чітко сказати, що ми не підштовхуємо Україну жодним чином ухвалювати рішення, які їй не підходять. Для нас важливо підтримувати той рівень допомоги, який ми вже надали Україні – військової, фінансової, політичої, та рішення України в майбутньому долучитися до Європейського Союзу, і ця підтримка є дуже сильною», – сказав Стефано Санніно.
Раніше повідомлялося, що згідно з проектом рішення лідери ЄС на саміті в Брюсселі 23-24 червня планується схвалити рекомендацію Європейської Комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
За словами організаторів Форуму ЄС-США щодо оборони та майбутнього, він є майданчиком для обговорення політиками та експертами з обох сторін Атлантики, як відносини між ЄС та США можуть ще більше зміцнити наше колективне процвітання та безпеку.
Цьогорічне 11-те засідання Форуму відбувається на тлі агресії Росії проти України. Обговорюється допомога Україні та наслідки агресії Росії для європейської оборони та трансатлантичної безпеки, включаючи протидію гібридним загрозам та вирішення проблем енергетичної, кліматичної та продовольчої безпеки. Форум також проведе серію діалогів на високому рівні з питань економіки, цифрових технологій та захисту демократії.
- Голос Америки
Чому кияни вже активно повертаються додому: історії трьох мешканок міста. Відео
Поки триватиме війна, Київ перебуватиме під загрозою удару, адже у столиці сконцентрована влада, вважають у Міністерстві оборони України. Однак кияни вже активно повертаються додому. Що найперше спонукає їхньому поверненню?
- Голос Америки
Рейтинг Путіна, Росії рекордно низький - Міжнародне опитування Pew
90% опитаних не довіряють російському президенту Путіну щодо світових справ, а рівень довіри до нього складає 9%, виявило опитування американського дослідницького центру Pew. Це найнижчий рівень довіри до російського президента зафіксований за всі роки опитування, повідомили дослідники.
Рівень довіри до президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца досягає близько 60%. Довіра до лідера Китаю Сі Цзіньпіна - на рівні 18%.
Опитування, що охопило 18 розвинутих країн в Європі, Америці та Азії, проводилось наприкінці лютого - на початку березня 2022 року.
Довіра до Путіна не завжди була такою низькою, вказують дослідники. Вони зазначають, що на початку 2000-х 75% німців довіряли Путіну, а у США цей рівень довіри коливався від 41% до 47% в залежності від партійної приналежності опитуваних.
Цьогорічне опитування також зафіксувало, що рейтинг Росії впав до найнижчого рівня практично в усіх країнах, за весь час проведення таких опитувань.
97% поляків негативно ставляться до Росії. В Швеції - цей відсоток становить 94, виявило опитування.
Серед опитаних країн виділяється Малайзія - це єдина країна зі значним позитивним ставленням до Росії - там приблизно половина опитаних заявили про своє позитивне ставлення до РФ.
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