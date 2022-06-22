Щоб захистити американців від інфляції, яку роздмухала війна РФ в Україні, Байден хоче ввести податкові канікули на бензин

З початку війни Росії проти України, ціни на бензин у США зросли майже на півдолара за літр до 1,3 долара за літр, йдеться в повідомленні Білого дому. Для того, щоб обмежити вплив інфляції на добробут американців, президент США Джо Байден закликав американський Конгрес призупинити дію федерального податку на продаж бензину на три місяці до вересня а також запропонував штатам призупинити дію відповідних місцевих податків.

США вчинили правильно, що підтримали Україну перед лицем російської агресії, хоча така підтримка і тягне за собою витрати, заявив Байден у зверненні з Білого дому в середу.

"Підтримка України протягом однієї з найсерйозніших агресій в Європі з Другої світової війни, захист демократії та захист свободи означає витрати для американців і решти вільного світу, - заявив американський президент. - Ми також мали сплатити ціну у вигляді економічних втрат, військового обладнання, гуманітарної допомоги і санкцій проти російської промисловості. Росія - один з основних виробників нафти у світі. Ми зупинили поставки російської нафти до США і наші партнери в Європі зробили так само, знаючи, що ми побачимо зростання цін на газ".

Америка та Захід не могли залишатись бездіяльними ... і дивитись як путінські танки прокочуються Україною і забирають суверенну територію

Байден додав, що, попри поради деяких експертів, США не проігнорували дії Путіна. "Це (ігнорувати - ред.) було б неправильно. Я був переконаний тоді і переконаний зараз - вільний світ не мав вибору. Америка та Захід не могли залишатись бездіяльними ... і дивитись як путінські танки прокочуються Україною і забирають суверенну територію". Якщо б таке трапилось, зауважив Байден, Путін би не зупинився і "ми зіткнулись би із іще вищими цінами".

"Президент вважає, що в цей унікальний час, коли війна в Україні накладає витрати на американські родини, Конгрес мусить робити все можливе, щоб збільшити можливості для працюючих родин", - йдеться в повідомленні Білого дому, опублікованому перед виступом Байдена.

За рахунок податків на продаж бензину, наповнюється американський Трастовий фонд автодоріг. Для того, щоб податкові канікули не зашкодили фінансовому стану фонду, Байден пропонує штатам тимчасово утриматись від його використання.