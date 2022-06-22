Час-Тайм. Які ініціативи для допомоги Україні пропонують у Конгресі

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Інтерв’ю з колишнім прем’єр-міністром Фінляндії Александром Стуббом: про те як російська війна змінює безпекову архітектуру у Європі, і чому Україна вже виграла. Як вистояла і функціонує столиця України в умовах війни: про це Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із братами Кличками. Речі першої необхідності, пошук житла і медична допомога: як волонтери у Нью-Джерсі допомагають біженцям з України.