Інтерв’ю з колишнім прем’єр-міністром Фінляндії Александром Стуббом: про те як російська війна змінює безпекову архітектуру у Європі, і чому Україна вже виграла. Як вистояла і функціонує столиця України в умовах війни: про це Мирослава Гонгадзе поспілкувалася із братами Кличками. Речі першої необхідності, пошук житла і медична допомога: як волонтери у Нью-Джерсі допомагають біженцям з України.
Час-Тайм. Які ініціативи для допомоги Україні пропонують у Конгресі
В ефірі Час-Тайм. У Заходу не могло бути іншого вибору, ніж підтримати Україну і протистояти жорстокості Путіна - заявив у середу президент США Джо Байден - навіть попри те, що це відгукнулося на добробуті американців. Які нові ініціативи для допомоги Україні пропонують законодавці у Конгресі США.
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Час-Тайм. Яка позиція США щодо можливості переговорів з Росією?