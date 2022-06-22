Екс-прем'єр Фінляндії Стубб: "Україна вже перемогла, а з нею і Захід". Інтерв'ю

Екс-прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб не бачить ймовірності, що війна в Україні буде вирішена шляхом переговорів найближчим часом. Стубб, який брав участь у мирних переговорах у Грузії 2008-ого, вважає, що у цій війні ставки - вищі. “Ми - за точкою неповернення” - каже він.