Утім, якщо дивитися на те, як Україна віддаляється від Росії, і зближається із Європою, “Україна вже перемогла”. Про євроінтеграцію, зміну безпекової архітектури у Європі і саміт НАТО з ним спілкувалася Юлія Ярмоленко.
Екс-прем'єр Фінляндії Стубб: "Україна вже перемогла, а з нею і Захід". Інтерв'ю
Екс-прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб не бачить ймовірності, що війна в Україні буде вирішена шляхом переговорів найближчим часом. Стубб, який брав участь у мирних переговорах у Грузії 2008-ого, вважає, що у цій війні ставки - вищі. “Ми - за точкою неповернення” - каже він.