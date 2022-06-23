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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Нові заяви у США про підтримку України

Студія Вашингтон. Нові заяви у США про підтримку України
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Студія Вашингтон. Нові заяви у США про підтримку України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент США Джо Байден: У Заходу не могло бути іншого вибору, ніж підтримати Україну і протистояти жорстокості Путіна. Топ-генерал Марк Міллі та радник з нацбезпеки США Джей Салліван у телефонній розмові зі своїми українськими колегами - Валерієм Залужним та Андрієм Єрмаком - ще раз запевнили Київ у непорушній підтримці Вашингтона. Не зупиняються зусилля із допомоги Україні і на Капітолійському Пагорбі.

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