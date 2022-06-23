Актуально
В Білому домі розповіли про переваги HIMARS на Донбасі, прокоментували можливість наступних поставок
В Білому домі заявили - наступні поставки реактивних систем залпового вогню HIMARS до України дуже ймовірні. Про це сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США, в інтерв'ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко.
"Я думаю, ви будете бачити у майбутньому нові поставки таких систем як HIMARS. Це дуже ймовірно, - вказав посадовець Білого дому. - Не хочу вдаватись у специфіку, але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо".
Сьогодні український уряд підтвердив, що Україна отримала перші системи залпового вогню HIMARS, а американські ЗМІ, з посиланням на джерела в адміністрації Байдена, вказують, що на додаток до перших чотирьох систем, США планують вже найближчим часом надати Україні ще чотири системи HIMARS.
Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".
Системи є важливими для оборони від російської артилерії, вказує Кірбі.
"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. - Коли мова йде про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. То ж HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".
США підкреслюють оборонний характер військової допомоги Україні. Минулого місяця, президент США Джо Байден наголосив, що США не надаватимуть Україні зброю, здатну стріляти далеко по території Росії. Кірбі все ж вказує - як використовувати зброю, вирішувати самим українцям.
"Українці – на цій війні, і вони вирішують, які операції проводити, і це їхнє право, - вказує Кірбі. - Те, що вони отримують від США тепер їхнє, це вже власність українців, і вони вирішують, як вони це будуть використовувати. Звичайно, ми хочемо бачити, що український суверенітет поважають, а українська територіальна цілісність повністю відновлена. І пан Зеленський має вирішити, як виглядатиме ця перемога".
Всі новини дня
- Голос Америки
9 брехливих тверджень Росії назвав Державний департамент США
«Останній напад президента Путіна на Україну стався після багатьох років жорстокого поводження Кремля щодо народу України. Ніщо з дій Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як «захист життів»», - написав у своєму Twitter Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 21 червня, відповідаючи на один із міфів російської пропаганди.
Державний департамент США на своєму офіційному веб-сайті описав 9 найбільш популярних прикладів брехні російського уряду та підконтрольних йому ЗМІ про війну в Україні.
«Останні вісім років Росія захищає життя та здоров’я мирних жителів України», - наводить Держдеп поширюване російськими ЗМІ неправдиве твердження.
Насправді, йдеться у спростуванні зовнішньополітичного відомства США, саме Росія створила гуманітарну кризу в Україні своїм втручанням у 2014 та повномасштабним нападом у 2022. Держдеп наводить данні ООН, згідно з якими, за вісім років до 24 лютого цього року на сході України загинуло 14 тисяч осіб, 1.4 мільйони були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
«З моменту подальшого вторгнення Кремля в Україну в 2022 році бомбардування та жорстокість російських сил призвели до того, що 6,5 мільйона українських цивільних втекли зі своїх домівок шукати притулку в сусідніх країнах, а ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами», - підкреслює Держдеп.
Розвінчує Державний департамент й міф про те, що «ультраправі політичні сили України, які прийшли до влади неконституційним шляхом у 2014 році, вжили каральних військових заходів проти жителів «російськомовних» регіонів країни, які відмовляються визнавати легітимність влади».
У відомстві наголошують, що ультраправі сили не прийшли до влади в Україні, а російськомовні мешканці України можуть вільно реалізовувати свої права - «на відміну від громадян Росії, які перебувають під автократичним і дедалі більш репресивним правлінням Путіна». Держдеп звертає увагу, що так звана «спецоперація» призвела до масової гибелі людей в переважно російськомовній частині України, яких вони нібито прийшли визволяти.
Кремль поширює брехню, що Мінські угоди, підписані у 2014 та 2015 роках, є доказом визнання поганого ставлення українського уряду до російськомовного населення та відповідальності Києва за створення гуманітарної кризи, пише Держдеп.
Насправді війну на Донбасі ініціювала Росія, спрямувавши до Донецька та Луганська сили спеціальних операцій, а згодом і регулярні сили, наголошують у відомстві.
«Бойові дії, спричинені Росією, спонукали дипломатичні зусилля щодо встановлення припинення вогню згідно із Мінськими угодами. Росія неодноразово порушувала свої зобов’язання за Мінськими угодами і продовжувала підтримувати смертельний восьмирічний конфлікт на сході України, завдаючи невимовних страждань переважно російськомовному населенню, яке вона нібито захищала», - наголошує Держдеп.
Звернувся Державний департамент й до популярного твердження російських каналів про те, що уряд України буцімто вісім років обстрілював Донбас, зокрема взявши в облогу Донецьк.
«Донбас – це територія України, на яку вторглася Росія і яку довірені особи Кремля контролюють силою. Україна не бере в облогу Донбас. Україна захищає і бореться за повернення власної території, захопленої Росією та її довіреними особами», - пояснює Держдеп.
Відкидає відомство й твердження Росії про те, що вони нібито втрутилися, аби допомогти постраждалим Донецької та Луганської областей, які опинилися у важкій гуманітарній ситуації.
«Загарбницька війна Росії спричинила цю гуманітарну катастрофу», - пише Держдеп, а тепер Кремль «цинічно використовує питання гуманітарної допомоги в пропагандистських цілях».
Спростовує Державний департамент й брехню Росії про те, що Україна відмовилася виконувати Мінські домовленості.
«Росія не змогла виконати Мінські домовленості, а не Україна. З 2014 року Україна вживає заходів для виконання Мінських домовленостей. Саме Росія не змогла дотриматися режиму припинення вогню та вивести свої сили, як це було необхідно», - йдеться у документі.
Крім того, Державний департамент розвінчав російські міфи про нібито паралелі між Києвом та нацистською Німеччиною, руйнування медичної інфраструктури українськими військовослужбовцями та крадіжки гуманітарної допомоги – особливо цинічні твердження, наголошує Держдеп, оскільки існують численні повідомлення про здійснення воєнних злочинів та масштабного пограбування населення України саме російськими військовослужбовцями.
Раніше, Державний департамент США оголосив про запуск ініціативи, в рамках якої будуть виявляти, аналізувати та широко розповсюджувати докази військових злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні. Нова програма, яка отримала назву "Обсерваторія конфліктів", аналізуватиме та зберігатиме загальнодоступну та комерційно доступну інформацію, зокрема, супутникові зображення та інформацію, що поширюється через соціальні мережі, відповідно до міжнародно-правових стандартів, для пізнішого використання в поточних та майбутніх механізмах із встановлення відповідальності», - йдеться в заяві Держдепу від 17 травня.
Суд у США скасував обмеження на носіння зброї в Нью-Йорку
Верховний суд у четвер скасував закон Нью-Йорка щодо обмеження носіння зброї, що стало важливим рішенням в сфері обігу зброї у США.
Очікується, що рішення суддів дозволить більшій кількості людей легально носити зброю на вулицях найбільших міст країни, включаючи Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Бостон а також в інших місцях. Близько чверті населення США проживає в штатах, які, як очікується, підпадуть під це рішення, яке стало першим серйозним рішенням Верховного суду щодо використання зброї за більше ніж десятиліття.
Рішення прийнято на тлі активної праці американсього Конгресу над законодавством про обіг зброї, після нещодавніх масових стрілянин у Техасі, Нью-Йорку та Каліфорнії.
Суддя Кларенс Томас написав думку більшості суддів, що Конституція захищає «право людини носити пістолет поза домом для самооборони».
У своєму рішенні судді скасували закон Нью-Йорка, який вимагає від людей доводити особливу потребу в носінні зброї, щоб отримати дозвіл на її носіння в громадських місцях. Судді заявили, що ця вимога порушує право на «зберігання та носіння зброї», закріпленому в Другій поправці до Конституції США.
Каліфорнія, Гаваї, Меріленд, Массачусетс, Нью-Джерсі та Род-Айленд мають подібні закони, які можуть бути оскаржені в результаті рішення. Адміністрація Байдена раніше закликала суддів підтримати закон Нью-Йорка.
Прихильники закону Нью-Йорка стверджували, що його скасування зрештою призведе до збільшення кількості зброї на вулицях і підвищення рівня злочинів.
На більшості території США, власники зброї без перешкод легально носять зброю в громадських місцях. Але в Нью-Йорку та кількох штатах є обмеження. Закон Нью-Йорка, який діє з 1913 року, твердить, що для того, щоб приховано носити пістолет у громадських місцях, особа має отримати дозвіл і довести «належну причину», конкретну потребу носити зброю.
Держава видає загальні дозволи, за якими особа може носити зброю будь-де, і обмежені дозволи, які дозволяють особі носити зброю, але лише для певних цілей, таких як полювання та стрільба по цілях, тощо.
Востаннє Верховний суд ухвалив важливе рішення щодо зброї в 2010 році. У цьому рішенні та постанові від 2008 року судді встановили загальнонаціональне право зберігати зброю вдома для самооборони. Питання суду цього разу стосувалося того, щоб поширити це право за межі будинку.
Раніше суд визнавав обґрунтованість обмеження на носіння зброї у первних місцях, таких як урядові будівлі та школи. Те ж саме йдеться про заборону носіння зброї злочинцям і психічно хворим.
Проти закону Нью-Йорка позов подала Асоціація рушниць та пістолетів Нью-Йорка, яка називає себе найдавнішою в країні організацією захисту права носити вогнепальну зброю. До скарги приєдналось і двоє чоловіків, які прагнуть без обмежень носити зброю за межами своїх будинків.
Рішення суду не повністю відповідає громадській думці. Близько половини виборців на президентських виборах 2020 року заявили, що закони щодо обігу зброї в США мають бути більш суворими, згідно з широким опитуванням виборців AP VoteCast. Третина опитаних стверджує, що закони мають залишатися такими, якими вони є, тоді як лише приблизно 1 з 10 законів щодо зброї мають бути менш суворими.
Близько 8 з 10 виборців від Демократичної партії заявили, що закони щодо зброї мають бути більш суворими, показав VoteCast. Серед виборців-республіканців приблизно половина висловились проти змін у законодавстві.
Ліз Трасс: "Путін перетворює голод на зброю". Відео
«Путін перетворює голод на зброю. Він використовує продовольчу безпеку як бездушне знаряддя війни. Він заблокував українські порти і зупинив експорт 20 мільйонів тон зерна призначеного на експорт по всьому світу, взявши світ у заручники», - міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
- Голос Америки
Держдеп звинуватив Росію у «брехні» щодо винуватців продовольчої кризи
Уряд Російської Федерації поширює «дезінформацію про катастрофічні наслідки своєї невиправданої війни, включаючи глобальну продовольчу безпеку», йдеться у заяві, поширеній Державним департаментом США у середу, 22 червня.
У документі, розміщеному на веб-сайті установи, наводяться приклади спроб російського уряду та підконтрольних йому ЗМІ перекласти провину за продовольчу кризу в країнах Близького Сходу та Африки на Україну та західні санкції.
Ця масштабна кампанія з дезінформації Кремля, повідомляє Держдеп, націлена на найбільш постраждалі регіони Близького Сходу та Африки; а її наративи посилюються «контрольованими Кремлем державними ЗМІ, такими як RT Arabic, RT en Francais, а також державними ЗМІ Китайської Народної Республіки (КНР)».
«Як і в минулих неправдивих наративах про біологічну зброю в Україні, провідні дипломати російського уряду та його посольства поширюють дезінформацію, часто зосереджуючи увагу на африканській та близькосхідній аудиторії», - йдеться у заяві.
Серед наведених прикладів - промова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Дня Африки 25 травня, в якій він «закликав африканських послів у Москві вимагати скасування "незаконних, антиросійських" санкцій, щоб посилити продовольчу безпеку» та виступ посла Росії в ООН Василя Небензі в Раді Безпеки ООН, під час якого він звинуватив Європу в «надмірній закупівлі та зберіганні» українського зерна та в обміні його на зброю з Україною.
Держдеп стверджує, що таким чином Кремль намагається приховати провину Росії та переконати лідерів країн, які постраждали через брак експорту українського продовольства, підтримати скасування санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на розв’язану нею війну в Україні.
Насправді, наголошує Держдеп, російська агресія спричинила катастрофічні наслідки для України, головного постачальника зерна в десятках країн Африки та Близького Сходу, порушила її економіку, що, як наслідок, загострило продовольчу кризу.
«Відсутність продовольчої безпеки зростала до вторгнення, і війна Путіна посилила цю тенденцію. Росія мінувала українські зернові поля, нападала на торгові судна в Чорному морі та блокувала українцям експорт власного зерна. Росія також грабує українське зерно заради власної вигоди, відповідно до достовірних повідомлень, краде зерно з українських складів», - наголосив Держдеп.
США відкинули звинувачення Росії щодо впливу санкцій на продовольчу безпеку. Навпаки, йдеться у повідомленні, США та партнери зробили кроки для уникнення продовольчої кризи – запроваджені у відповідь на російську агресію санкції місять «вилучення сільськогосподарської продукції і дозволяють здійснювати операції з експорту та реекспорту продовольства в Росію та з Росії, навіть із фізичними чи юридичними особами, які підпадають під санкції».
Також США виділили 2,6 мільярда доларів на продовольчу допомогу в світі, аби пом’якшити наслідки браку українського зерна на світовому ринку.
США наголосили, що російський уряд має припинити використовувати їжу в якості зброї і «дозволити Україні безпечно відвантажувати своє зерно, щоб можна було нагодувати мільйони голодуючих на Близькому Сході та в Африці».
У травні на міжнародному засіданні міністрів у США 90 країн підписали план дій для допомоги розв’язання продовольчої кризи, серед яких - співпраця з країнами-партнерами, міжнародними фінансовими установами та гуманітарна допомога. Крім 2,8 млрд доларів на екстрену допомогу, в травні президент США Джо Байден також оголосив про додаткові 4,3 млрд гуманітарної допомоги. Для подолання дефіциту добрив, США спрямовують 500 млн доларів на збільшення внутрішнього виробництва добрив.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum