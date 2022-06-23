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Час-Time

Час-Тайм. Джон Кірбі - про можливість нових поставок HIMARS Україні

Час-Тайм. Джон Кірбі - про можливість нових поставок HIMARS Україні
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Час-Тайм. Джон Кірбі - про можливість нових поставок HIMARS Україні

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В ефірі Час-Тайм. Перші американські Хаймарс вже прибули в Україну - Олексій Резніков. Те, що поставки такого озброєння продовжаться, в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки підтвердив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму. В чому полягає важливість статусу кандидата на вступ до ЄС для України? Як буде розвиватись ситуація на полі бою в Україні – аналітики Інституту дослідження війни у Вашингтоні. «Герої не вмирають»: короткометражний фільм Сергія Лисенка, який закарбував емоційне прощання з українським воїном.

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