Студія Вашингтон. В чому переваги HIMARS на Донбасі
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім найближчим часом планує оголосити новий пакет військової допомоги для України - і закласти туди додаткові систем HIMARS. Те, що поставки такого озброєння продовжаться, в ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки підтвердив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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