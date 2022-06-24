Студія Вашингтон. В чому переваги HIMARS на Донбасі

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім найближчим часом планує оголосити новий пакет військової допомоги для України - і закласти туди додаткові систем HIMARS. Те, що поставки такого озброєння продовжаться, в ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки підтвердив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Комітет Сенату із закордонних відносин підтримав резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму.