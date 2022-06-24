Актуально
- Голос Америки
США оприлюднили розвіддані про знищення Росією елеваторів в Україні
У США розсекретили дані щодо атак російських сил на українські зернові термінали, включаючи напад на термінал "Ніка-Терра" в Миколаєві.
Другий за величиною зерновий термінал в Україні зазнав значних руйнувань під чаc нападу на початку червня. Зруйновано три елеватори а також навантажувальні механізми, видно із зображень, вказують ЗМІ.
"Світ мусить притягнути Росію до відповідальності за дії, що шкодять світовій продовольчій безпеці", - написав речник Держдепу США Нед Прайс у Twitter.
США також розсекретили інформацію, що свідчить про замінування Росією регіонів Чорного моря, щоб заблокувати порти Одеси та Очакова. Також, щоб перешкодити вивозу зерна, російські сили замінували ділянки Дніпра, свідчать дані розвідки, повідомляє The Guardian.
Росія заперечує мінування Чорного моря і покладає провину за це на Україну. Також Росія заявляє, що це західні санкції, а не блокування, обмежують експорт. Ці твердження неодноразово спростовували в Україні та США.
В п'ятницю міністри закордонних справ країн "Групи Семи", керівництво ООН та представники країн, які найбільше потерпають від продовольчої кризи, беруть участь у форумі "Єднаймося заради продовольчої стабільності" в Берліні.
Поки Путін продовжує війну в Україні, мільйони людей поза кордонами України страждатимуть від нестачі продовольства, а країни Близького сходу та Африки потерпатимуть найбільше. Про це заявив помічник держсекретаря США Рамін Тулуй, відповідаючи на питання преси щодо форуму в середу.
Німецька міністр закордонних справ Анналена Бербок перед відкриттям форуму в п'ятницю заявила, що перешкоджаючи вивезенню зерна з України, Росія "взяла в заручники цілий світ".
У форумі беруть участь 50 делегацій. Метою зустрічі, що відбувається з два дні до саміту "Групи Семи" є "зібрати не лише країни, що надають гроші, вирощують продукти харчування, але і ті, які потребують допомоги, дати їм можливсіть висловити ці потреби і взяти участь у напрацюванні рішень цієї надзвичайно важливої проблеми", зазначив Тулуй.
В травні 90 країн на міжнародному засіданні міністрів у США підписали план дій в цій сфері. Також Німеччина оголосила ініціативу в травні з обміну інформацією щодо допомоги донорів та потреб країн.
Всі новини дня
Слов’янські кафедри в західних університетах – переважно російські. Це потрібно змінити – Плохій про деколонізацію досліджень
Упродовж століть, коли йшлося про Східну Європу, створювався образ Європи, яка була не зовсім Європою, була «недоєвропою», Європою другого ешелону, «Європою кандидатів, а не членів», каже відомий українсько-американський історик, гарвардський професор Сергій Плохій. Але кордони Східної Європи змінюються швидше, ніж середовище західних університетів, в яких і надалі Слов’янські дослідження представлені переважно російськими, а на вивчення Польщі, Чехії, чи навіть України, не залишається ресурсів. Нинішня ситуація, що виникла після нападу Росії на Україну дає унікальний шанс змінити акценти, переконаний учений.
Після того, як більшість країн традиційної Східної Європи увійшли до ЄС, вони перестали бути «європейцями другого сорту», стали сприйматися як частина «справжнього» європейського простору, каже історик під час конференції у четвер, 23 червня. В цей же день лідери країн Європейського Союзу на саміті в Брюсселі підтримали надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство в ЄС.
Виступаючи на одному зі семінарів, присвяченому питанню Деколонізації Східної Європи, організованому Українським товариством Кембриджського університету, Сергій Плохій наголосив, що сам термін з’явився у міжвоєнний період і замінив собою термін, який використовували німецькі геостратеги – Mitteleuropa, і який означав країни, що не мали за собою історії незалежного існування як держав, бо створилися на уламках трьох імперій – Австрійської, Російської та Турецької
«Такою була ситуація до розпаду східного табору та СРСР, коли країни, що були в тіні імперій, стали набирати самостійної ваги, частина з них увійшли до Європейського Союзу, а сам термін посунувся далі на схід», – пояснює історик, який спеціалізується на цьому регіоні.
Слов’янські кафедри насправді є переважно російськими
Парадоксально, але в той час, "як керівництво Росії намагається стерти Україну з мапи світу", ця ж сама війна, за словами Сергія Плохія, створила умови для фахівців з історії України, показати її місце на світовій мапі.
Нині нові історичні обставини – війна, яку розпочала Росія проти України, створюють можливість для фахівців з історії Східної Європи розповісти про предмет своїх досліджень якомога ширшій аудиторії. Парадоксально, але в той час, "як керівництво Росії намагається стерти Україну з мапи світу", ця ж сама війна, за словами Сергія Плохія, створила умови для фахівців з історії України, показати її місце на світовій мапі.
При цьому, каже історик, треба усвідомлювати, що така увага до України не триватиме довго, тому потрібно використати цей час максимально, щоб присутність українського питання в західних дослідженнях Східної Європи розширилася і закріпилася. Зокрема, Гарвардський інститут українських досліджень, яким керує професор Плохій, намагається привабити більше уваги до України і за рахунок використання нових технологій. Сергій Плохій наводить приклад проекту Мапа, що подає історичні дані про Україну, накладаючи їх на мапи різних часів, надаючи можливість наочно побачити дані про різні історичні періоди, про мову, релігію, соціологію різних регіонів України.
Чи вдасться збільшити вагу академічних українських досліджень, залежатиме від того, чи отримають дослідники більше фінансування та чи більше студентів оберуть цей фах. Адже досі фінансування українських досліджень у західних університетах залежить в основному від приватних пожертв, на відміну, наприклад, від російських досліджень.
«Зміни, які відбулися після розвалу Радянського Союзу, призвели до скорочення програм слов’янських студій, які існували у післявоєнний період. І в більшості випадків відділи, що називалися Слов’янськими і включали чеські, польські, чи навіть українські дослідження, насправді займалися лише російськими дослідженнями. Нині дуже мало університетів мають Слов’янські кафедри, де викладаються якісь інші мови, ніж російська, чи вивчаються якісь інші предмети, ніж російські», – пояснює Сергій Плохій.
Слов’янські факультети потрібно «деколонізувати» і повернути їм іхнє первісне значення», каже дослідник.
Ця ситуація, на його думку, давно вимагає змін і до них мають долучитися не лише приватні донори, а і самі університети, які мали б спрямувати більше коштів у вивчення українських та інших слов’янських предметів.
«В американських університетах на це ще матимуть вплив студенти, які платять за своє навчання, а в Європі, де університети мають державне фіансування, наприклад, у Німеччині, це має бути відповідальність уряду. Але так, чи інакше, Слов’янські факультети потрібно «деколонізувати» і повернути їм іхнє первісне значення», – каже дослідник.
Україна «не може собі дозволити не вивчати Росію»
Говорячи про деколонізацію українських досліджень, Сергій Плохій каже, щодавно на часі подивитися на історію Росії українськими очима, і перш за все це мали б зробити не українські дослідники за кордоном, а ті, що працюють в самій Україні.
Він каже, що стежить за дискусіями про вивчення російської мови, літератури, історії, які відбуваються в Україні на тлі російської агресії, і на його думку, «Україна не може собі дозволити не мати досліджень такої країни, як Росія». Але ці дослідження, каже Плохій, мають базуватися на українському погляді на російську історію, на історію Російської імперії.
Європа готується до можливої зими без газу з Росії
Загроза скорочення і ймовірного повного припинення постачання газу з Росії стала однією з головних тем переговорів керівників країн Європейського Союзу на саміті 24 червня в Брюсселі, де напередодні Україну оголосили кандидатом на членство в ЄС.
Ризик повного зриву газопостачання зараз більш реальний ніж будь-коли раніше.Франс Тіммерманс
Європейські політики й посадовці вважають, що на тлі російської війни в Україні і у відповідь на європейські санкції Москва може знову спробувати використати залежність деяких країн ЄС від російського газу, щоб чинити тиск на європейців.
Головними зовнішніми постачальниками газу для ЄС за даними 2021 року були Росія - 39,2%, Норвегія - 25,1%, Алжир - 8,2%, США - 7,3%, Велика Британія - 6,5% а також у менших обсягах Катар, Нігерія тощо.
Європейська комісія 23 червня повідомила, що майже половина країн ЄС вже бачать скорочення постачання газу з Росії.
«Ризик повного зриву газопостачання зараз більш реальний ніж будь-коли раніше», - сказав чільний посадовець Єврокомісії Франс Тіммерманс.
Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол напередодні висловив думку, що повне припинення газопостачання з Росії не обов'язково станеться, але закликав Європу бути готовою до гіршого.
Росія кілька тижнів тому заявила, що перекриває газ Польщі, Болгарії, Нідерландам, Данії та Фінляндії, коли ті країни відмовилися перейти на фактичну оплату російською валютою.
Німеччина, яка є найбільшим споживачем російського газу, повідомила, що минулого тижня Росія зменшила використання пропускної потужності газопроводу Північний потік-1 до лише 40%, а наступного місяця трубопровід буде зупинений на плановий ремонт.
Нещодавно споруджений газопровід Північний потік-2 Німеччина зобов’язалася не запускати, після того як в лютому Росія розпочала відкрите вторгнення в Україну.
«Нам не можна дурити себе. Скорочення постачання газу - це економічна атака на нас з боку Путіна», - сказав німецький міністр економіки Роберт Габек, застерігши, що німцям доведеться скорочувати споживання газу.
23 червня Німеччина задіяла надзвичайний план приготування до можливої ситуації, в якій уряд контролюватиме розподіл газу відповідно до першочергових потреб таких як опалення житла.
На цьому етапі уряд у Берліні оголосив про надання позик на 15 мільярдів євро для закупівлі газу у сховища.
У разі погіршення ситуації план передбачає припинення подачі газу для промислових потреб.
Європейські країни вже відчувають на собі різке зростання цін на енергію, а подальша російська відповідь на санкції та на політичну, економічну й військову допомогу Україні на думку коментаторів може стати випробуванням для згуртованості Європи і Заходу загалом.
В дев'ятнадцяти країнах, які використовують спільну європейську валюту, інфляція досягла небувало високого рівня - понад 8%, і Європейська комісія знизила свій прогноз економічного зростання з 4% до 2,7%.
Україна отримала статус кандидата в ЄС – подробиці. Відео
Лідери Європейського союзу офіційно надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав це історичним моментом та вирішальним кроком на шляху цих країн до ЄС. Подробиці - від кореспондентки Радіо Свободи Зоряни Степаненко.
4 додаткові HIMARS та інше обладнання - Новий пакет допомоги США Україні
Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 450 мільйонів доларів. Цього разу до нього заклали ще чотири додаткові ракетні установки HIMARS.
Крім цих ракетних систем, Сполучені Штати надають Україні 36 тисяч боєприпасів для артилерії 105 калібру, 18 тактичних транспортних засобів для пересування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 прибережних та річних патрульних катерів, а також запчастини та інше спорядження.
Незадовго до оголошення нового пакету допомоги, Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив у ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки, що американські системи HIMARS є важливими для стримування російської артилерії.
"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. – Коли йдеться про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. Тож HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".
Джон Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum