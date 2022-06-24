Джон Кірбі: «Ми хочемо, щоб територіальна цілісність України повністю відновилася». Інтерв'ю

Джон Кірбі, колишній речник Пентагону, а тепер координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США розповів в інтерв'ю кореспондентці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко, що Сполучені Штати "прагнуть забезпечити, щоб Україна могла продовжити захищати себе та свій суверенітет".

Юлія Ярмоленко: Американські системи HIMARS сьогодні [23 червня] прибули до України. Який вплив, за вашими очікуваннями, вони матимуть на полі бою?

Джон Кірбі: Найбільша різниця систем HIMARS – ракетних систем високої мобільності – це відстань, радіус, вони дають українцям перевагу бути на більш дальній відстані від російський військ, поки вони продовжують вести боротьбу кожного дня на більш концентрованій нині території.

Ю.Я.: Сполучені Штати надають Україні безпрецедентну військову допомогу. Але все ж, є голоси, як у Києві, так і у Вашингтоні, які кажуть, що допомоги не достатньо, що надходить вона не досить швидко. Чи відчуває адміністрація, що надає Україні достатньо зброї – великої і малої – аби справді вона мала вплив на полі бою просто зараз?

Д.К.: Ці системи вже змінюють ситуацію на полі бою, навіть сьогодні. І це вам скажуть самі українці. І йдеться не лише про великі системи. Це і стрілецька зброя та боєприпаси, які вони використовують буквально щодня у цій битві з росіянами. І вони відіграють роль. І ми, очевидно, є найбільшим донором безпекової допомоги Україні з-поміж усіх інших країн світу. Ми вже виділили понад 6 мільярдів, насправді майже 7 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Байдена, і майже 6 мільярдів з початку вторгнення. Надходить багато оснащення, і президент дав чітко зрозуміти, що ми будемо продовжувати надавати цю допомогу і надалі.

Ю.Я.: Чи варто очікувати, що найближчим часом ще більше систем HIMARS буде надіслано в Україну? Який максимум систем HIMARS/ MLRS США можуть надати, якщо зважати на їхні запаси?

Д.К.: Я думаю, ви побачите нові поставки таких систем як HIMARS у майбутніх траншах. Це дуже ймовірно. Не хочу забігати наперед конкретних оголошень [через кілька годин після інтерв’ю США оголосили новий пакет допомоги Україні], але президент Байден дуже чітко сказав президенту Зеленському, що ми будемо їм допомагати стільки, скільки ми можемо, і так швидко, наскільки це можливо. Я вам скажу, це озброєння надходить з рекордною швидкістю, ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі.

Ю.Я.: Джоне, чи можете ви прояснити, з якою метою адміністрація надає Україні зброю: аби вони могли захиститися, чи завдати поразки росіянам, виштовхнути їх за кордони, і врешті виграти війну?

Насправді, Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога.

Д.К.: Ми справді зосереджені на тому, щоб Україна могла продовжувати захищати себе та свій суверенітет, свій народ, свою територіальну цілісність. І, очевидно, боротьбу ведуть українці. Лише вони визначають, які операції вони будуть проводити, це їхнє право. І оснащення, яке вони отримують зі Сполучених Штатів, тепер їхнє. Це українська власність, і вони вирішують, як вони її використовувати. Безумовно, ми хочемо, щоб суверенітет України повністю поважали, ми хочемо, щоб територіальна цілісність України повністю відновилася. Насправді, Путін має закінчити цю війну, але пан Зеленський може визначити, як виглядатиме перемога.

Ю.Я.: І якщо українці вирішать, що вони хочуть перемогти, виштовхнувши росіян на позиції 23 лютого, ви підтримаєте це, і використання ними наданої зброї для контрнаступів?

Д.К.: Українці вже проводять контрнаступ у власній країні. Подивіться, що вони роблять на півдні, подивіться на Харків на півночі, де росіяни майже повністю оточили місто, а українці їх відштовхують, відштовхують до кордону. Пан Зеленський є головнокомандувачем своїх збройних сил. Ми поважаємо те, що він має право визначати, як він збирається використовувати ці сили, і як він збирається визначати перемогу. Наша робота полягає в тому, щоб у нього були доступні інструменти, щоб зробити це найбільш ефективним способом.

Ю.Я.: Чи готується адміністрація до того, що це буде затяжна війна? Ми вже чуємо такі думки, до прикладу, від генсека НАТО Столтенберга. Які очікування американської сторони?

Д.К.: Коли Путін вирішив зосередитися на Донбасі, американські посадовці майже одразу почали говорити, що боротьба може затягнутися на тривалий час. Треба пам’ятати, що це частина України, за яку українці та росіяни ведуть боротьбу із 2014-ого року. Ми схильні вважати 24 лютого переломним моментом, і так і було, але українські солдати гинули, воювали і помирали за свою країну ще роки до цього. Отже, це частина країни, яку обидві армії добре знають, і обидві там окопуються. Росіяни досягають певного невеликого прогресу, але він не є послідовним. Українці дають відсіч. І це, безумовно, може вилитися у тривалий конфлікт.

Ю.Я.: 9 липня буде 60 днів від моменту, коли президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Коли адміністрація планує зробити цей механізм частиною програми військової допомоги для України? Чи зброя, яку США будуть надсилати за цією програмою, відрізнятиметься від того, що Вашингтон дає українцям нині?

Д.К.: Ми, безумовно, вітаємо підтримку Конгресу, і ці додаткові повноваження, надані урядові, щоб допомоги Україні захистити себе. Ми досі працюємо над цим конкретним актом, і тим, які потужності він може допомогти нам передати Україні. Тим часом ми продовжуємо надавати багато матеріалів через повноваження на використання устаткування із наших власних запасів. Ми маємо таку можливість, президент без зволікань її використовує, і ви побачите, що цей потік буде лише продовжуватися. Буквально кілька тижнів тому Конгрес схвалив додатковий запит на 40 мільярдів доларів – не вся сума іде на безпекову допомогу, але велика її частина. І ми також маємо повноваження через Ініціативу безпекової допомоги Україні, і ми їх використовували лише минулого тижня. Це працює так: Міністерство оборони може укласти контракт на предмети, які надходять безпосередньо в Україну. Тож у нас є цілий набір інструментів, і ми відкриті до використання їх усіх.

Ю.Я.: Були повідомлення про те, що американська розвідка має менше інформації, ніж хотіла б мати про українські військові операції, про людські і технічні втрати. Чи вважає Адміністрація це проблемою у контексті надання військової допомоги Україні?

Я б лише сказав, що наші відносини зі Збройними Силами України дуже і дуже міцні. І ми розмовляємо з ними майже кожен день, на різних рівнях, аж до міністра оборони і голови Об’єднаного комітету начальників штабів – і починаючи від робочих рівнів, від військового до військового.​

Д.К.: Я б не хотів в інтерв’ю обговорювати питання розвідки. Я б лише сказав, що наші відносини зі Збройними Силами України дуже і дуже міцні. І ми розмовляємо з ними майже кожен день, на різних рівнях, аж до міністра оборони і голови Об’єднаного комітету начальників штабів – і починаючи від робочих рівнів, від військового до військового. Мета цих розмов – допомогти нам краще зрозуміти, що потрібно Україні у боротьбі. Однією з речей, про які ми ще не згадали, коли говорили про допомогу, і про те, скільки вони отримують, і як швидко, – ми передаємо її партіями – саме для того, щоб вони отримували ту допомогу корисну у для боротьби, яку вони ведуть саме на ту мить. І українці були дуже чесні та відкриті з нами щодо боїв, які вони ведуть, і того, що їм потрібно. І вони були чесними з рештою світу. Тому ці розмови триватимуть. І це дійсно важливо.

Ю.Я.: Я, все ж, маю перепитати. Ми чули від міністра Остіна і держсеркетаря Блінкена, що вони хочуть, аби Україна перемогла. Чи досі це позиція адміністрації?

Д.К.: Звісно, ми хочемо, аби Україна досягнула успіху як на полі бою, так і за столом переговорів – якщо, і коли до цього дійде. Наразі ми, очевидно, не на цьому етапі. Але ми переконані, що лише президент Зеленський має визначити, що означатиме перемога. Це його країна. Він – головнокомандувач, і ми його поважаємо. На відміну від росіян, ми поважаємо рішення українців, які обрали його президентом. І ми поважаємо його лідерство і обов'язок.