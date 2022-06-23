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4 додаткові HIMARS та інше обладнання - Новий пакет допомоги США Україні

HIMARS

Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 450 мільйонів доларів. Цього разу до нього заклали ще чотири додаткові ракетні установки HIMARS.

Крім цих ракетних систем, Сполучені Штати надають Україні 36 тисяч боєприпасів для артилерії 105 калібру, 18 тактичних транспортних засобів для пересування 155-мм артилерії, 1200 гранатометів, 2000 кулеметів, 18 прибережних та річних патрульних катерів, а також запчастини та інше спорядження.

Незадовго до оголошення нового пакету допомоги, Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив у ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки, що американські системи HIMARS є важливими для стримування російської артилерії.

"Найбільша різниця цих систем – ракетних систем високої мобільності – це радіус, відстань, - вказав посадовець Білого дому. – Коли йдеться про війну на Донбасі, це достатньо рівнинний регіон, де обидва війська залежать від артилерії. Тож HIMARS дадуть українським військовим можливість стояти на відстані, щоб фізично вони мали певний простір для кращого маневру та кращої оборони від російської артилерії, яка має більшу дальність, ніж українська артилерія".

Джон Кірбі наголосив, що оборонні поставки до України надходять з рекордною швидкістю: "Ми такого ніколи раніше не бачити, це безпрецедентно – швидкість, з якою безпекова допомога доходить до передової на війні в Україні. У буквальному сенсі поставки надходять щодня, і не лише від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають безпекову допомогу Україні у різній формі".

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