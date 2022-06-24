"Це не кінець" - Байден про рішення Верховного суду США щодо абортів

Як і очікувалось, Верховний суд США скасував рішення, яке впродовж 50 років закріплювало конституційне право на аборти, надавши штатам можливість вирішувати, дозволяти цю процедуру, чи ні.

У п’ятницю Верховний суд більшістю голосів затвердив це рішення, менш ніж через два місяці після того, як в преса отримала попередній проект рішення і це викликало загальнонаціональні протести за права на аборт.

Хоча скасування рішення Верховного суду від 1973 року у справі, відомій як Роу проти Вейда, та окремій справі під назвою Planned Parenthood проти Кейсі не накладає заборону на аборт, її юридичний вплив пошириться на всю країну майже відразу.

Інститут Гутмахера, дослідницька група, яка підтримує право на аборти, вважає, що 26 штатів, переважно на півдні та середньому заході, заборонять аборти після скасування рішення Роу проти Вейда. Це може змусити мільйони жінок, які хочуть зробити аборт, їхати до штатів, де ці права захищено.

Рішення Верховного суду було прийнято у справі щодо закону штату Міссісіпі, який забороняє майже всі аборти після 15-го тижня вагітності, за кілька тижнів до граничної стадії, встановленої у справі Роу проти Вейда.

Jackson Women's Health Organization, єдина клініка абортів у Міссісіпі, оскаржила закон 2018 року у федеральному суді, стверджуючи, що він порушує майже 50-річний прецедент Верховного суду.

Після того, як два суди нижчих інстанцій стали на бік клініки, штат Міссісіпі за підтримки 25 інших штатів, де при владі перебувають представники Республіканської партії, звернувся до Верховного суду з проханням скасувати Роу та Кейсі. Їхня петиція стверджувала, що «ніщо» в Конституції «не підтримує право на аборт».

Шість суддів судів вищої інстанції, усі призначені президентами-республіканцями, погодилися.

"Конституція не містить згадок про аборт, і жодне таке право не захищено жодним конституційним положенням, включаючи належний процес 14-ї поправки", - написав суддя консервативних поглядів Семюель Аліто у документі, що представляє думку більшості суддів суду.

14-а поправка стверджує, що держава не може «позбавити жодну людину життя, свободи чи власності без належної судової процедури».

На це положення посилався Верховний суд протягом останніх десятиліть, щоб підтвердити права, прямо не зазначені в Конституції, наприклад право на одностатеві шлюби. Але Аліто стверджував, що «будь-яке таке право має бути глибоко вкорінене в історії та традиції цієї нації».

«Право на аборт не підпадає під цю категорію», – написав він в проекті рішення, яке отримала преса.

Тепер штати повинні вирішувати, дозволяти або забороняти аборти, йдеться у висновку.

Три ліберальні судді суду, до яких приєднався консервативний головний суддя Джон Робертс, висловили незгоду.

Небагато питань в Америці викликають такі розбіжності, як права на аборти. Протягом останніх 50 років американські консерватори, декларуючи бажання захистити ненароджені життя, проводили кампанію проти рішення Роу проти Вейда про аборт. Але їм не вистачило голосів у Верховному суді, щоб його скасувати.

Це змінилося після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах 2016 року і призначив трьох суддів, які виступають проти абортів, до Верховного суду. Це дало консерваторам переважну більшість у 6-3 у впливовому суді, що підвищило ймовірність скасування рішення про аборт.

Загалом, Верховний суд дотримується принципів, встановлених у його попередніх рішеннях, доктрини, відомої як stare decisis. Незгодні судді написали, що постанова порушила цей давній закон.

Але Аліто сказав, що існують обставини, коли прецедент є і може бути скасований. Наприклад, у знаковому рішенні 1954 року Верховний суд визнав недійсним рішення 1896 року, яке легалізувало расову сегрегацію в Сполучених Штатах, зазначив Аліто.

Аліто написав, що рішення суду обмежується абортами і не вплине на інші права. Але ліберальні критики рішення хвилюються, що воно відкриє двері для скасування інших прав, визнаних Верховним судом.

"Якщо ви скасуєте закон на підставі фундаментальної розбіжності з юридичною аргументацією, яка його лежить в основі, ті самі аргументи дозволять скасувати інші рішення", - сказала Керолайн Фредріксон, професор права Джорджтаунського університету та старший співробітник центру юстиції Бреннана.

Хоча активісти та політики проти абортів вітали проект висновку як «перемогу людського життя», їхні ліберальні колеги засудили його як посягання на репродуктивні та інші права на приватність.

Очікуючи рішення, штати по всій країні, залежно від ідеологічних ухилів законодавчих органів, змінюють свої правила щодо абортів.

У штатах, де при владі перебувають консеравтори, окрім ухвалення так званих "законів про тригер", призначених для набуття чинності після скасування Роу, законодавці посилили обмеження на аборт, а в березні Оклахома прийняла закон, який забороняє аборти в будь-який час вагітності.

Зі свого боку, більш політично ліберальні держави у відповідь прийняли закон про розширення доступу до абортів, а деякі штати розглядають закони, які дозволять медсестрам виконувати процедуру.

Рішення суду винесено, незважаючи на те, що грромадська думка все більш рпихильно ставиться до права на аборти. Опитування Gallup, проведене після публікації проекту рішення суду в травні, показало, що 55% американців визначилися як «за вибір», що є найвищим рівнем таких настроїв із середини 1990-х років.

Групи, які борються з правами на аборт, готуються оскаржувати нові заборони та обмеження штатів у місцевих судах.

"Частково проблема в тому, що потрібно знайти положення у конституціях штатів, щоб розпочати ці справи", - сказала Елізабет Неш, аналітик державної політики Інституту Гутмахера.

Чотири штати – Алабама, Луїзіана, Теннессі та Західна Вірджинія – прийняли поправки до своїх конституцій, згідно з якими конституція штату не визнає право на аборт, зазначив Неш. У двох інших – Канзасі та Кентуккі – очікується, що виборці проголосують за це питання пізніше цього року.

Але Аліто сказав, що існують обставини, коли прецедент є і може бути скасований. Наприклад, у знаковому рішенні 1954 року Верховний суд визнав недійсним рішення 1896 року, яке легалізувало расову сегрегацію в Сполучених Штатах, зазначив Аліто.