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Верховний суд США скасував історично важливе рішення щодо права на аборти
Як і очікувалось, Верховний суд США скасував рішення, яке впродовж 50 років закріплювало конституційне право на аборти, надавши штатам можливість вирішувати, дозволяти цю процедуру, чи ні.
У п’ятницю Верховний суд більшістю голосів затвердив це рішення, менш ніж через два місяці після того, як в преса отримала попередній проект рішення і це викликало загальнонаціональні протести за права на аборт.
Хоча скасування рішення Верховного суду від 1973 року у справі, відомій як Роу проти Вейда, та окремій справі під назвою Planned Parenthood проти Кейсі не накладає заборону на аборт, її юридичний вплив пошириться на всю країну майже відразу.
Інститут Гутмахера, дослідницька група, яка підтримує право на аборти, вважає, що 26 штатів, переважно на півдні та середньому заході, заборонять аборти після скасування рішення Роу проти Вейда. Це може змусити мільйони жінок, які хочуть зробити аборт, їхати до штатів, де ці права захищено.
Рішення Верховного суду було прийнято у справі щодо закону штату Міссісіпі, який забороняє майже всі аборти після 15-го тижня вагітності, за кілька тижнів до граничної стадії, встановленої у справі Роу проти Вейда.
Jackson Women's Health Organization, єдина клініка абортів у Міссісіпі, оскаржила закон 2018 року у федеральному суді, стверджуючи, що він порушує майже 50-річний прецедент Верховного суду.
Після того, як два суди нижчих інстанцій стали на бік клініки, штат Міссісіпі за підтримки 25 інших штатів, де при владі перебувають представники Республіканської партії, звернувся до Верховного суду з проханням скасувати Роу та Кейсі. Їхня петиція стверджувала, що «ніщо» в Конституції «не підтримує право на аборт».
Шість суддів судів вищої інстанції, усі призначені президентами-республіканцями, погодилися.
"Конституція не містить згадок про аборт, і жодне таке право не захищено жодним конституційним положенням, включаючи належний процес 14-ї поправки", - написав суддя консервативних поглядів Семюель Аліто у документі, що представляє думку більшості суддів суду.
14-а поправка стверджує, що держава не може «позбавити жодну людину життя, свободи чи власності без належної судової процедури».
На це положення посилався Верховний суд протягом останніх десятиліть, щоб підтвердити права, прямо не зазначені в Конституції, наприклад право на одностатеві шлюби. Але Аліто стверджував, що «будь-яке таке право має бути глибоко вкорінене в історії та традиції цієї нації».
«Право на аборт не підпадає під цю категорію», – написав він в проекті рішення, яке отримала преса.
Тепер штати повинні вирішувати, дозволяти або забороняти аборти, йдеться у висновку.
Три ліберальні судді суду, до яких приєднався консервативний головний суддя Джон Робертс, висловили незгоду.
Небагато питань в Америці викликають такі розбіжності, як права на аборти. Протягом останніх 50 років американські консерватори, декларуючи бажання захистити ненароджені життя, проводили кампанію проти рішення Роу проти Вейда про аборт. Але їм не вистачило голосів у Верховному суді, щоб його скасувати.
Це змінилося після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах 2016 року і призначив трьох суддів, які виступають проти абортів, до Верховного суду. Це дало консерваторам переважну більшість у 6-3 у впливовому суді, що підвищило ймовірність скасування рішення про аборт.
Загалом, Верховний суд дотримується принципів, встановлених у його попередніх рішеннях, доктрини, відомої як stare decisis. Незгодні судді написали, що постанова порушила цей давній закон.
Але Аліто сказав, що існують обставини, коли прецедент є і може бути скасований. Наприклад, у знаковому рішенні 1954 року Верховний суд визнав недійсним рішення 1896 року, яке легалізувало расову сегрегацію в Сполучених Штатах, зазначив Аліто.
Аліто написав, що рішення суду обмежується абортами і не вплине на інші права. Але ліберальні критики рішення хвилюються, що воно відкриє двері для скасування інших прав, визнаних Верховним судом.
"Якщо ви скасуєте закон на підставі фундаментальної розбіжності з юридичною аргументацією, яка його лежить в основі, ті самі аргументи дозволять скасувати інші рішення", - сказала Керолайн Фредріксон, професор права Джорджтаунського університету та старший співробітник центру юстиції Бреннана.
Хоча активісти та політики проти абортів вітали проект висновку як «перемогу людського життя», їхні ліберальні колеги засудили його як посягання на репродуктивні та інші права на приватність.
Очікуючи рішення, штати по всій країні, залежно від ідеологічних ухилів законодавчих органів, змінюють свої правила щодо абортів.
У штатах, де при владі перебувають консеравтори, окрім ухвалення так званих "законів про тригер", призначених для набуття чинності після скасування Роу, законодавці посилили обмеження на аборт, а в березні Оклахома прийняла закон, який забороняє аборти в будь-який час вагітності.
Зі свого боку, більш політично ліберальні держави у відповідь прийняли закон про розширення доступу до абортів, а деякі штати розглядають закони, які дозволять медсестрам виконувати процедуру.
Рішення суду винесено, незважаючи на те, що грромадська думка все більш рпихильно ставиться до права на аборти. Опитування Gallup, проведене після публікації проекту рішення суду в травні, показало, що 55% американців визначилися як «за вибір», що є найвищим рівнем таких настроїв із середини 1990-х років.
Групи, які борються з правами на аборт, готуються оскаржувати нові заборони та обмеження штатів у місцевих судах.
"Частково проблема в тому, що потрібно знайти положення у конституціях штатів, щоб розпочати ці справи", - сказала Елізабет Неш, аналітик державної політики Інституту Гутмахера.
Чотири штати – Алабама, Луїзіана, Теннессі та Західна Вірджинія – прийняли поправки до своїх конституцій, згідно з якими конституція штату не визнає право на аборт, зазначив Неш. У двох інших – Канзасі та Кентуккі – очікується, що виборці проголосують за це питання пізніше цього року.
Але Аліто сказав, що існують обставини, коли прецедент є і може бути скасований. Наприклад, у знаковому рішенні 1954 року Верховний суд визнав недійсним рішення 1896 року, яке легалізувало расову сегрегацію в Сполучених Штатах, зазначив Аліто.
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«Лікарі без кордонів»: 70% травм цивільні українці отримали внаслідок обстрілів і бомбардувань
ЛЬВІВ ‒ Міжнародна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів», починаючи з 31 березня, перевезла медичним потягом і надала медичну допомогу близько 700 цивільним українцям, які були поранені внаслідок ворожих обстрілів, бомбардувань та діяльності російських диверсійних груп на території України.
Лікарі евакуювали постраждалих із Сходу України у безпечніші регіони.
Рани пацієнтів і їхні історії, наголошують «Лікарі без кордонів», свідчать про жахливі страждання цивільних людей у війні Росії проти України.
30-річна пацієнтка М. розповіла, як їй вдалося виїхати з окупованого Маріуполя. Вона і її чоловік були евакуйовані медичним потягом «Лікарі без кордонів».
У багатоквартирному будинку, де мешкало подружжя, стався вибух . Тому жінка і чоловік, який працював у поліції, переїхали до батьків у приватний будинок. Там прожили кілька тижнів. Однак у місті почались розмови про «зачистки» Росією українських ветеранів війни і працівників поліції. Подружжя вирішило виїхати з Маріуполя.
Ноги лежали окремо від верхньої частини тілапацієнтка потяга
«Майже тиждень ми вибирались із Маріуполя. Залишити лівобережний район було важко, уцілів один міст. В автомобілі нас було п’ятеро – мій чоловік, син, сестра мого чоловіка, її трирічна дочка і я. Батьки залишились. Просто забракло місця. На вікнах машини причепили напис «Тут діти». Старий одяг використовували як білий прапор. Коли доїхали до центру, почули вибухи, побачили чоловіка, який лежав на землі. Його ноги лежали окремо від верхньої частини тіла. Він благав про допомогу. Почалася стрілянина, цілилися у вікна нашої машини. Мій чоловік кричав, що треба пригнутися. Машина врізалася у щось металеве і зупинилась. Тоді почалось найжахливіше.
Я побачила, що чоловік у крові. Лівий бік голови ‒повністю. Він був живий, але мав пошкоджене око. Стрілянина припинилась, я почала кричати, що чоловік вмирає. Ми дістались до єдиної лікарні у місті. Там була операційна, але не було електропостачання і провести операцію не змогли, просто зшили верхню повіку з нижньою. Це все, що лікарі могли зробити. Вранці ми побачили автобуси перед лікарнею, які їхали на Володарське. Ми поїхали, але там не було лікарів. Провели у місцевій школі два дні і місцевий мешканець за гроші відвіз нас у місто поблизу. Він висадив нас біля місцевої лікарні. На рентгенівському знімку було видно, що в оці чоловіка є осколки скла. Стан чоловіка погіршився. Операцію провести було неможливо. Ми п’ять днів провели у церкві, нам дали їжу. Вперше за півтора місяці ми мали гарячу воду. 1 квітня поїхали далі. Колеги відвезли мого чоловіка у лікарню в Дніпрі. Його прооперували і, за словами лікарів, йому дуже пощастило, бо тиждень після травми інфекція не поширилася на мозок. Чекає ще одна операція і протезування ока», ‒ каже жінка.
Лікарі медичного потяга щодня чують жахливі історії від пацієнтів про те, як російські війська обстрілювали цивільних людей під час евакуації, спробі покинути зони бойових дій. Під час невибіркових бомбардувань і обстрілів гинули або ж отримували поранення люди у житлових кварталах. До осіб похилого віку було жорстоке ставлення з боку ворога, який зумисно стріляв у немічних людей.
11% пацієнтів ‒ неповнолітні
Понад 40% пацієнтів із пораненнями, яких евакували медичним потягом, люди похилого віку і діти. Переважно у них вибухові травми, травматичні ампутації, осколкові і вогнепальні поранення. За даними «Лікарів без кордону», це свідчить, що цивільне населення не є захищеним у цій війні, а це серйозне порушення міжнародного гуманітарного права.
11 % пацієнтів, які отримали травми через війну, неповнолітні особи. Понад 70% травм люди отримали внаслідок вибухів, 20% – через осколки або постріли. Понад 10 відсотків пацієнтів втратили одну або кілька кінцівок. Найменшому з евакуйованих пацієнтів було шість років.
Ми бачили багато ампутаційАльбіна Жаркова
«Ми бачили багато ампутацій, травматичних ампутацій, багато осколкових поранень черевної порожнини, грудної клітки, черепно-мозкових травм. Деякі множинні ушкодження м’яких тканин, сильні опіки, які можуть наслідком вибухової травми. Ми бачили все. Кульові травми», ‒ говорить лікарка Міжнародної гуманітарної місії Альбіна Жаркова.
Медичний потяг розроблений спеціально, з огляду війни в Україні. Адже доводиться транспортувати людей у різних станах.
В Україні невибіркові напади на цивільнихБертран Драге
«Організація «Лікарі без кордонів» закликає всі озброєні групи поважати міжнародне гуманітарне право і виконувати свої зобов’язання щодо захисту цивільного населення та інфраструктури, дозволяти людям переміщатися у безпечне місце, а також забезпечити безпечну та своєчасну евакуацію хворих і поранених. Ми закликаємо забезпечити гуманітарний доступ, щоб мати можливість надавати допомогу людям, де б вони не були. В Україні ми, як мінімум, спостерігаємо невибіркові напади на цивільних», ‒ каже Бертран Драге, президент брюссельського відділення організації «Лікарі без кордонів».
Медичний потяг приймає пацієнтів із лікарень, розташованих поблизу лінії фронту на Сході країни і везе людей у медичні заклади в безпечніші регіони. Цей потяг функціонує у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України та «Укрзалізницею».
У працівників гуманітарної місії немає можливості дістатись до місць безпосередніх бойових дій, звідки найбільше прибуває поранених. Тому таких пацієнтів перевозять у лікарні більших міст, а звідти вже організовано забирають «Лікарі без кордонів». Чимало постраждалих самостійно намагаються вибратися з небезпечних міст і сіл.
У львівських шпиталях продовжують лікування десятки поранених українців, яких евакуювали медичним потягом. За час війни чимало тих, хто потребував протезування, відправлені за кордон. 23 червня у США поїхала Наталя з 11-річними двійнятами. Вони потрапили у квітні під російський ракетний обстріл на вокзалі у Краматорську. Внаслідок цього жінка втратила одну кінцівку, донька – обидві. Син не був поранений, весь час перебування у шпиталі доглядав за мамою і сестричкою. У США Наталя і її донька пройдуть протезування і реабілітацію.
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