Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти

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Експерти роблять висновки про перші уроки великої війни, і про те, що означають вони для майбутнього озброєнь. Чого очікувати Україні на самітах «Групи Семи». Пояснюємо рішення Конституційного суду щодо абортів у США, і що воно означає на практиці? У Сан-Дієго відкрили благодійну виставку- "Український голос".