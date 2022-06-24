Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти

Експерти роблять висновки про перші уроки великої війни, і про те, що означають вони для майбутнього озброєнь. Чого очікувати Україні на самітах «Групи Семи». Пояснюємо рішення Конституційного суду щодо абортів у США, і що воно означає на практиці? У Сан-Дієго відкрили благодійну виставку- "Український голос".
Випуски
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червень 23, 2022
Час-Тайм. Джон Кірбі - про можливість нових поставок HIMARS Україні
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червень 22, 2022
Час-Тайм. Які ініціативи для допомоги Україні пропонують у Конгресі
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червень 21, 2022
Час-Тайм. Генеральний прокурор США приїхав до Києва - подробиці
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червень 20, 2022
Час-Тайм. День біженців. Як українців приймають у США
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червень 17, 2022
Час-Тайм. Чому у ЄС змінили позицію щодо членства України?
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