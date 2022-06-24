Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти

Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти
Embed
Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Детально про американську військову допомогу Україні, майбутні поставки і кінцеву мету підтримки США, у повному інтерв’ю Голосу Америки із Джоном Кірбі.

Експерти роблять висновки про перші уроки великої війни, і про те, що означають вони для майбутнього озброєнь. Чого очікувати Україні на самітах «Групи Семи». Пояснюємо рішення Конституційного суду щодо абортів у США, і що воно означає на практиці? У Сан-Дієго відкрили благодійну виставку- "Український голос".

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG