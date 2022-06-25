Студія Вашингтон. Військові прогнози аналітиків щодо боїв в Україні
Сьогодні у Студії Вашингтон. Переміщення російських та українських військ уважно досліджують в аналітичних військових центрах. Один із них - Інститут дослідження війни у Вашингтоні. Вони розповіли, як перевіряються тони даних, і як, на їхню думку, далі буде розвиватись ситуація на полі бою.
Випуски
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червень 24, 2022
Студія Вашингтон. В чому переваги HIMARS на Донбасі
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червень 23, 2022
Студія Вашингтон. Нові заяви у США про підтримку України
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червень 22, 2022
Студія Вашингтон. Брифінг щодо ситуації в Україні в Раді безпеки ООН
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червень 21, 2022
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червень 18, 2022
Студія Вашингтон. Що роблять українські депутати нині у Вашингтоні?
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червень 17, 2022
Студія Вашингтон. Засідання міністрів оборони НАТО – заяви