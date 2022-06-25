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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Військові прогнози аналітиків щодо боїв в Україні

Студія Вашингтон. Військові прогнози аналітиків щодо боїв в Україні
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Студія Вашингтон. Військові прогнози аналітиків щодо боїв в Україні

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Сьогодні у Студії Вашингтон. Переміщення російських та українських військ уважно досліджують в аналітичних військових центрах. Один із них - Інститут дослідження війни у Вашингтоні. Вони розповіли, як перевіряються тони даних, і як, на їхню думку, далі буде розвиватись ситуація на полі бою.

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