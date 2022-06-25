Генсек ООН попереджає про "реальний ризик" голоду в низці країн цього року

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив на міжнародній конференції з продовольчої безпеки в п’ятницю, що світ зіткнувся з «реальним ризиком» множинного голоду в цьому році і що 2023 рік може бути ще гіршим.

Війна в Україні посилила проблеми, які назрівали роками: погіршення клімату, пандемія COVID-19, нерівномірне відновлення», – сказав Гутерріш у відеозверненні на конференції міністрів «Об’єднання для глобальної продовольчої безпеки» в Берліні.

За його словами, зростання цін на паливо та добрива суттєво впливає на фермерів у світі.

"Збір всіх видів врожаю буде ускладненим, включаючи рис і кукурудзу, що вплине на мільярди людей в Азії, Африці та Америці, - сказав Гутерріш. - Цьогорічні проблеми з доступом до їжі можуть стати глобальною нестачею продовольства наступного року”.

Він попередив, що жодна країна не застрахована від соціальних та економічних наслідків.

Вторгнення Росії 24 лютого в Україну призвело до перебоїв у каналах постачання. За даними Організації Об’єднаних Націй, більше 36 країн отримують половину або більше зернових поставок із Чорноморського регіону.

Окрім знищення та крадіжки частини українського зерна, російські військові блокують ключовий південний порт країни, Одесу, не даючи експортувати понад 20 мільйонів тонн українського зерна. Кремль також притримав продаж частини власного зерна та добрив на світових ринках, стверджуючи, що санкції Заходу перешкоджають їхньому експорту.

“Ніщо – ніщо – не заважає продовольству та добривам покинути Росію, – заявив про санкції держсекретар США Ентоні Блінкен. - І тільки одна країна блокує вихід з України продуктів харчування та добрив, і це Росія”.

Міністр закордонних справ Японії зазначив, що власна статистика Росії показує, що її експорт пшениці в травні цього року подвоївся порівняно з минулим роком.

"Незважаючи на це, Росія поширює дезінформацію про протилежне", - сказав Йосімаса Хаяші.

Припинення блокади

Гутерріш проводить інтенсивну приватну дипломатію з Росією та Україною, а також Туреччиною, де незабаром можуть бути проведені переговори про зерно між ворогуючими сторонами за участі США та Європейського Союзу. Мета — пакетна угода, яка дозволить Україні експортувати своє зерно не тільки по суші, а й через Чорне море, а також доставить російські продукти харчування та добрива на світові ринки.

Відкриття та безпечне функціонування Одеського порту є першочерговим пріоритетом.

“Ми маємо відкрити Одеський порт прямо зараз, – сказав на конференції керівник Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі. - Недотримання цього є оголошенням війни глобальній продовольчій безпеці".

Зерно на елеваторах потрібно експортувати до того, як воно почне гнити. Його також потрібно перемістити, щоб звільнити місце для наступного врожаю зернових, збір якого розпочнеться у вересні.

Тим часом сусідня Румунія активізується, щоб допомогти Києву отримати зерно.

“Ми отримуємо українське зерно автомобільним, залізничним, морським транспортом і річкою Дунай, – сказав під час зустрічі міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. - З початку вторгнення румунський чорноморський порт Констанца, який є найбільшим портом на Чорному морі, став головними воротами для українських зернових відвантажень у зовнішній світ”.

За його словами, Румунія працює над тим, щоб перетворити Констанцу в європейський продовольчий центр і збільшити свої переробні потужності. За його словами, у 2021 році через Констанцу було експортовано понад 25 мільйонів тонн зерна.

Африканський континент сильно постраждав від дефіциту зерна та добрив, оскільки багато з цих країн отримують велику кількість імпортного зерна з Чорноморського регіону.

"Моя країна, Демократична Республіка Конго, мала підняти податок на додану вартість на основні продукти харчування, субсидувати продукти, такі як паливо, щоб уникнути повстань внаслідок загального підвищення цін, - сказав міністр Планування Крістіан Мвандо Нсімба Кабуло. - Звичайно, це має величезні наслідки для національного бюджету моєї країни, і це ускладнює зусилля щодо підвищення стійкості”.

"Є прямий зв’язок між діями під час війни в Україні та стражданнями, які ми бачимо на півдні", - сказав глава гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс.

Найближчими днями очікуються оголошення про допомогу найбільш вразливим країнам, оскільки члени найбільших економік світу зустрінуться в Німеччині на саміті G-7.