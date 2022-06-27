Час-Тайм. Удар по Кременчуку – реакції. Саміт G7 – підсумки
В ефірі Час-Тайм. Росія завдала ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. Реакції в США. Підсумки саміту G7 для України. Інтерв’ю з українськими пілотами – про візит до США та зустрічі з американськими посадовцями та законодавцями. Як працює віддалена авіабаза США на Алясці. «Я впевнений, що Україна отримає американські літаки» - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим" – інтерв’ю. До Сан-Дієго на протезування прибули мати з донькою, які постраждали під час обстрілу вокзалу у Краматорську.
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