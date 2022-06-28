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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Результати саміту «Групи семи»

Студія Вашингтон. Результати саміту «Групи семи»
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Студія Вашингтон. Результати саміту «Групи семи»

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Сьогодні в Студії Вашингтон. “Огидним варварством" назвав Джо Байден недільні обстріли житлових будівель у Києві. Про це він сказав на полях саміту групи семи, який в ці дні триває у Німеччині. Сьогодні ж до лідерів країн звернувся Володимир Зеленський - він закликав західних партнерів швидше надавати Україні зброю для захисту від Росії, зокрема системи протиповітряної оборони.

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