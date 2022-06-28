Лідери G7 назвали обстріл Кременчука «огидним»

Лідери країни Групи семи різко засудили російський ракетний обстріл переповненого українського торгового центру, назвавши його «огидним» воєнним злочином.

У заяві, яку лідери країн G7 зробили у понеділок, перебуваючи на саміті у Німеччині, мовиться, що президент Росії Володимир Путін і винні в нападі будуть притягнуті до відповідальності.

«Невибіркові напади на невинних мирних жителів є військовим злочином», – йдеться у заяві G7.

Як повідомляють українські агентства, за даними на вівторок 28 червня, загинуло 20 людей, 59 були поранені від удару двох ракет по Кременчуку. Одна з ракет вдарила по торгово-розважальному центру в момент найбільшої його наповненості.

«Ми разом з Україною оплакуємо невинних жертв цього жорстокого нападу», – заявили лідери.

Президент США Джо Байден також наголосив на притягненні до відповідальності винних за удар по Кременчуку. Він назвав удар Росії по торговому центру в Кременчуку «жорстоким» і висловив солідарність з українцями.

«Напад Росії на мирних жителів у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом.

Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України», – написав президент США у своєму твіттер-акаунті.

Президент Франції Еманюель Макрон видав окрему заяву українською мовою, в якій він назвав обстріл торгового центру «підлістю» та «повним жахом».

«Обстріл Росією торгового центру у Кременчуці – це повний жах. Ми поділяємо біль сімей жертв. І гнів перед лицем такої підлості», – мовиться у заяві президента Макрона.

Україна звинуватила Росію у навмисному нападі на мирних жителів. У своєму виступі ввечері в понеділок президент Володимир Зеленський назвав цей напад «одним із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи».

У вівторок президент Зеленський у своєму твіттер-акаунті повідомив про розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в якій він «наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам».

Представник Міністерства оборони Росії підтвердив, що удар по Кременчуку був, але назвав цей обстріл «ударом високоточною зброєю по складу боєприпасів зі США та Європи».

«27 червня в місті Кременчук Полтавської області ВКС Росії завдано удару високоточною зброєю повітряного базування по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин», – заявив речник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков на брифінгу у вівторок.

За словами Конашенкова, удар було завдано по складу, а детонація боєприпасів призвела до пожежі «в розташованому поруч з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».

За його словами, боєприпаси були призначені для постачання українським військовим для ведення бойових дій на Донбасі.