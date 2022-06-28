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Лідери G7 назвали обстріл Кременчука «огидним»
Лідери країни Групи семи різко засудили російський ракетний обстріл переповненого українського торгового центру, назвавши його «огидним» воєнним злочином.
У заяві, яку лідери країн G7 зробили у понеділок, перебуваючи на саміті у Німеччині, мовиться, що президент Росії Володимир Путін і винні в нападі будуть притягнуті до відповідальності.
«Невибіркові напади на невинних мирних жителів є військовим злочином», – йдеться у заяві G7.
Як повідомляють українські агентства, за даними на вівторок 28 червня, загинуло 20 людей, 59 були поранені від удару двох ракет по Кременчуку. Одна з ракет вдарила по торгово-розважальному центру в момент найбільшої його наповненості.
«Ми разом з Україною оплакуємо невинних жертв цього жорстокого нападу», – заявили лідери.
Президент США Джо Байден також наголосив на притягненні до відповідальності винних за удар по Кременчуку. Він назвав удар Росії по торговому центру в Кременчуку «жорстоким» і висловив солідарність з українцями.
«Напад Росії на мирних жителів у торговому центрі є жорстоким. Ми солідарні з українським народом.
Як було продемонстровано на саміті G7, США разом із нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за такі звірства та підтримуватимуть оборону України», – написав президент США у своєму твіттер-акаунті.
Президент Франції Еманюель Макрон видав окрему заяву українською мовою, в якій він назвав обстріл торгового центру «підлістю» та «повним жахом».
«Обстріл Росією торгового центру у Кременчуці – це повний жах. Ми поділяємо біль сімей жертв. І гнів перед лицем такої підлості», – мовиться у заяві президента Макрона.
Україна звинуватила Росію у навмисному нападі на мирних жителів. У своєму виступі ввечері в понеділок президент Володимир Зеленський назвав цей напад «одним із найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи».
У вівторок президент Зеленський у своєму твіттер-акаунті повідомив про розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, в якій він «наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам».
Представник Міністерства оборони Росії підтвердив, що удар по Кременчуку був, але назвав цей обстріл «ударом високоточною зброєю по складу боєприпасів зі США та Європи».
«27 червня в місті Кременчук Полтавської області ВКС Росії завдано удару високоточною зброєю повітряного базування по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин», – заявив речник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков на брифінгу у вівторок.
За словами Конашенкова, удар було завдано по складу, а детонація боєприпасів призвела до пожежі «в розташованому поруч з територією заводу торговому центрі, що не функціонував».
За його словами, боєприпаси були призначені для постачання українським військовим для ведення бойових дій на Донбасі.
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- Голос Америки
Українські солдати показали, як використовують американські Хаймарси. Відео
Американська ракетна артилерійська система HIMARS вже в Україні. На відео наданому Міністерством оборони України видно запуск шести реактивних ракет залпового вогню на фронті.
“Перенавчатися на сучасні винищувачі потрібно вже зараз”, - українські авіатори у Вашингтоні.
Представники Повітряних Сил України закликають законодавців США надати Україні системи протиповітряної і протиракетної оборони та в майбутньому включити до пакету допомоги американські винищувачі та вертольоти.
"Ми можемо скоротити терміни навчання для забезпечення початкових функцій, які нам потрібні просто тут і просто зараз. Але потрібно враховувати, що навчання потребують не лише льотчики, але й технічний персонал, наземний персонал. Тож цей законопроект дуже перспективний для нас".Командир авіаційної ланки ВПС України, із позивним “JUICE”
У суботу, 25-го червня, українські авіатори завершили кількаденний візит до столиці США, Вашингтону. Представники ПС ЗСУ зустрілися із американськими посадовцями в Держдепі, Пентагоні, членами Палати представників та Сенату.
“У нас критична ситуація із загрозами російських ракетних ударів. Зокрема йдеться про крилаті ракети, які продовжують тероризувати наші міста, а також російську тактичну авіацію на сході та на півдні України. Як приклад, в ніч на 25-те червня було випущено 51-ну крилату ракету по українським містам. На жаль, українські військові змогли перехопити лише 4-ри із них. Тобто, ми намагаємось зберігати українські міста, зберігати життя наших громадян, але не маючи сучасних засобів ППО в достатній кількості, це практично, неможливо. Наразі, це наш перший приорітет”, - розповів у ексклюзивному коментарі для “Голосу Америки” командир авіаційної ланки ВПС України із позивним “JUICE”, під час візиту до американської столиці.
Наступним пріоритетом після ППО делегація Повітряних Сил України у Вашингтоні називає надання сучасних, багатофункціональних американських винищувачів четвертого покоління.
“На жаль, із радянськими літаками вкрай складно ефективно боротися проти авіації РФ. Звісно, наші льотчики та наземний персонал роблять усе можливе, але зі старими радарами, зі старими ракетами, наша ефективність дуже низька. Такі винищувачі, як F-35, - це поки що нереально для нас. Тож ми просимо винищувачі, які вже перевірені в бою, яких можна отримати в достатній кількості і які ми можемо обслуговувати. На які ми можемо швидко перенавчитися”, - наголошує “JUICE”.
17-го червня в Палаті представників внесли законопроект про тренування українських військових на F-16 та F-15. Авторами документу виступили - республіканець Адам Кінзінґер та демократка Крісті Хулаган. Конгресмени уточнюють, що наразі не йдеться про надання самих винищувачів, однак вони закликають вже зараз розпочати тренування українських авіаторів на сучасних літаках. Українські пілоти називають цю ініціативу чудовим першим кроком.
“Такі літаки як F-16, F-15 або FA-18 вони є по суті, ровесниками наших МІГ-ів та СУ-шок. Це таке саме 4-те покоління. Тобто, ці літаки схожі та опанувати їх пілотування не буде великою проблемою для наших льотчиків із величезним досвідом. Але інша справа - це новітні системи озброєння, новітні радари, ракети, західні тактики їхнього ефективного застосування в бойових умовах”, - розповідає Голосу Америки український пілот.
За словами українських авіаторів, в умовах мирного часу перенавчання на сучасні винищувачі із радянських може зайняти один рік. Процес також залежить від конкретного літака та попереднього досвіду. Однак в умовах активної війни з РФ, ПС ЗСУ розраховують максимум на 6-ть місяців тренувань. Відповідний термін є спільним прогнозом української сторони та представників військово-повітряних сил США. “Принаймні для перших, найдосвідченіших груп”, - наголошують авіатори.
“Якщо ми кажемо про багатофункціональний винищувач, ми можемо поставити в пріоритет протиповітряну оборону. Підготувати льотчиків до дій повітря-повітря. А потім вже навчати іншим функціям, таким як прорив ворожої ППО, атаки наземних цілей і т.д. Тобто, ми можемо скоротити терміни навчання для забезпечення початкових функцій, які нам потрібні просто тут і просто зараз. Але потрібно враховувати, що навчання потребують не лише льотчики, але й технічний персонал, наземний персонал. Тож цей законопроект дуже перспективний для нас”, - пояснює “JUICE”.
Окрім озвучення нагальних потреб та актуальної ситуації на полі бою, у Вашингтоні українські авіатори також поділися власним досвідом ведення війни з РФ.
За словами командира авіаційної ланки ВПС України, із позивним “JUICE”, в першу чергу делегація хотіла висловити подяку, як американському народу так і американському уряду за їхню підтримку. Це стосується “як надання зброї, так і гуманітарної, економічної допомоги Україні, без якої ми, мабуть, не змогли би тримати оборону, як ми робимо це зараз”, - підсумовує український льотчик в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.
Дивіться також: Джо Байден: "Весь світ відчуває вплив жорстокої війни Росії в Україні, зокрема, на наші енергетичні ринки".
"Технічний дефолт" Росії: як це вплине на життя росіян та що означає для іноземних інвесторів. ЕКСПЛЕЙНЕР
Західні ЗМІ повідомляють, що Росія вперше за більше ніж сторіччя виявилася неспроможною розплатитися за боргами в іноземній валюті зі своїми закордонними кредиторами. Дефолту Росія припустилася через західні санкції, які були накладені на неї у зв’язку з широкомасштабним нападом на Україну. Москва заперечує, що йдеться про дефолт і заявляє, що має кошти для покриття будь-яких рахунків.
Як це сталося?
Опівночі 26 червня закінчився пільговий період із виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за державними облігаціями Російської федерації. Несплата боргу до кінця цього пільгового періоду визначається як дефолт, зазначає агентство Bloomberg.
Як учасниця світового ринку цінних паперів з репутацією надійного боржника, Росія продавала облігації іноземним інвесторам в доларах та євро для фінансування поточних потреб своєї економіки. Але після того, як вона напала на Україну в лютому, цього року, Сполучені Штати та Європа заморозили доступ країни до активів в іноземній валюті, які зберігаються за кордоном. Таким чином вони намагалися позбавити Росію можливості фінансувати війну проти України за рахунок зовнішніх запозичень.
Протягом кількох місяців Росія знаходила шляхи, як обійти санкції та продовжувала сплачувати свої борги з національних валютних резервів. Однак у травні Міністерство фінансів США заблокувало і ці перекази американським інвесторам.
Росія каже, що має гроші на виплату боргів і називає дефолт «фарсом»
У понеділок Кремль назвав оголошення дефолту незаконним. Міністр фінансів Росії Антон Силуанов назвав «фарсом» застосування у цьому випадку терміна «дефолт», оскільки у країни є гроші і вона намагається заплатити за борговими зобов’язаннями.
Наприклад, Росії ще минулого тижня вдавалося обходити санкції тим, що Москва переказувала рублі через свої банки, які не були під санкціями, і пропонувала кредиторам конвертувати ці гроші в євро чи долари самим.
А цю ситуацію, за його словами, штучно створив Захід своїми санкціями.
«Технічний дефолт» – інвестори в очікуванні
Як пише агентство Bloomberg, санкції означають, що існує величезна невизначеність щодо того, що буде далі, і щодо того, як інвестори зможуть отримати свої гроші.
Однак офіційне оголошення дефолту малоймовірно. Експерти говорять, що Росія має достатньо коштів для покриття боргів, особливо через те, що ціни на енергоносії – основний продукт, який приносить Росії надходження в твердій валюті - зросли. Хоча, деякі експерти припускають, що частина інвесторів вимагатиме своїх грошей через суд. Інші вважають, що інвестори не зацікавлені у створенні негативної медійної хвилі.
«Оскільки Росія виграє від високої ціни на експорт енергоресурсів, вона, безсумнівно, має як засоби, так і бажання сплатити свій зовнішній борг, багато інвесторів будуть хотіти почекати», – сказав Джайлз Коглан, головний аналітик HYCM Group, якого цитує агентство Bloomberg.
Політичні наслідки і реальний вплив на життя росіян
Рейтингові агентства вже знизили кредитний рейтинг Росії. Але дефолт поки має лише символічний характер і мало що означає для росіян. Проте, як пояснює NPR, американське громадське радіо, якщо ситуація зміниться, це лише зіграє на руку президенту Володимиру Путіну. Він від самого початку війни намагається довести, що санкції Заходу стосуються не його дій в Україні, а є продуктом західної політики, метою якої є нашкодити росіянами всіма можливими способами.
США та Європа, зі свого боку, стверджують, що фінансова доля Росії є повністю в її власних руках, і вона може позбутися санкцій, якщо зупинить війну в Україні.
Після запровадження санкцій з Росії пішли відомі західні компанії – McDonald's, Starbucks, Nike, IKEA та низка інших.
Росія потрапляє до дедалі більшої економічної ізоляції. Але, як кажуть аналітики, готуючись до війни проти України, Кремлю вдалося штучно підняти курс рубля і утримувати його на найвищому рівні за останні сім років.
Які дефолти Росія пережила у минулому?
Останнього разу Росія пережила суверенний дефолт у 1998 році. Наслідком був фінансовий колапс країни та девальвація рубля. Тоді Росія під керівництвом президента Бориса Єльцина відмовився від виплати 40 мільярдів доларів боргу в рублях, а також пропустила платежі за доларовими облігаціями, випущеними державним Внєшекономбанком.
Але і тоді Росія уникла дефолту за своїми іноземними єврооблігаціями, нагадує Bloomberg.
Останнього разу Росія не виплатила свій міжнародний борг у 1918 році після перемоги більшовицької революції.
У статті використана інформація агентства Bloomberg, NPR.
- Голос Америки
Щонайменше 46 людей знайшли мертвими у вантажівці в Техасі
Влада південного американського штату Техас у понеділок знайшла тіла 46 мігрантів у вантажівці з причепом.
Начальник пожежної охорони Сан-Антоніо Чарльз Гуд повідомив журналістам, що ще 16 людей були доставлені до лікарні для лікування спричинених спекою травм, у тому числі четверо дітей.
Вантажівка була знайдена біля залізничних колій у віддаленому районі на південній околиці Сан-Антоніо. Висока температура в місті в понеділок перевищила 39 градусів за Цельсієм із високою вологістю.
Поліція Сан-Антоніо заявила, що поки не може сказати, звідки були люди у вантажівці. Розслідуванням займалися федеральні органи.
Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард написав у Твіттері, що, за словами мексиканського консула, який відвідав цей район, серед тих, кого доставили до лікарні, було двоє гватемальців.
Ебрард сказав, що трейлер мав американські номерні знаки, і що інцидент, швидше за все, справа рук торговців людьми.
Мер Сан-Антоніо Рон Ніренберг заявив, що ця ситуація "не що інше, як жахлива людська трагедія".
"Це трагічно", - сказав Ніренберг журналістам. «Нам відомо про 46 людей, які більше не з нами, у яких були сім’ї, які, ймовірно, намагалися знайти краще життя».
У 2017 році 10 мігрантів загинули, потрапивши в тракторний причеп, який поліція Сан-Антоніо виявила на автостоянці Walmart. Водія цієї вантажівки засудили до довічного ув’язнення за участь у контрабанді.
Деяка інформація для цієї статті надійшла з Associated Press і Reuters.
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