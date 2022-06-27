Реакція світу на ракетний удар в Кременчуці: треба посилити допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав ракетний удар по торговому центру у місті Кременчук Полтавської області «останнім у низці звірств» та пообіцяв, що світ продовжуватиме підтримувати Україну та притягати до відповідальності винних у звірствах росіян.

"Світ жахнувся від ракетного удару Росії сьогодні, що влучив у велелюдний український торговий центр - останній у низці звірств. Ми продовжуватимемо підтримувати наших українських партнерів і притягати до відповідальності Росію, в тому числі, винних у звірствах", - написав він у Твіттері.

У понеділок, 27 червня, РФ завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру "Амстор" у місті, де на той час, за повідомленнями українських посадовців, було близько тисячі людей.

За інформацією секретаря РНБО Олексія Данілова, РФ випустила дві ракети по Кременчуку, одна з яких влучила в торговий центр, інша — в міський стадіон. За даними Командування сухопутних військ ЗСУ, у ТРЦ "Амстор" поцілили ракетами Х-22, випущеними із бомбардувальників Ту-22 М3. За останніми даними, 10 людей загинуло, понад 40 отримали поранення і травми. Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін. Сам ТРЦ, повідомляють його власники, повністю згорів.

Жодної небезпеки та жодної стратегічної цінності для російської армії ТРЦ в Кременчуці не становив, написав у своєму офіційному телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

«Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів. Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно», - йдеться в телеграм-каналі президента Зеленського.

Притягнути Кремль до відповідальності «за його звірства в Україні» пообіцяла й посолка США в Україні Бріджит Брінк. Фото та повідомлення з місця атаки вона назвала «жахливими».

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі лідерів «Групи семи» наголосив, що цей жахливий напад «вкотре показав масштаб жорстокості та варварства» російського диктатора Володимира Путіна.

“Путін повинен усвідомити, що його поведінка не зробить нічого іншого, крім як посилить рішучість, що Велика Британія і кожна інша країна G7 стоятимуть поруч з Україною стільки, скільки це потрібно", - сказав Джонсон, повідомляють ЗМІ.

За повідомленням кореспондентки "Голосу Америки" в ООН, речник ООН Стефан Дюжаррік, говорячи про Україну, сказав, що у них немає даних про жертви під час атаки в торговому центрі, але підкреслив, що "будь-яка атака, яка вражає торговий центр, є дуже сумною."

«Ганьбою для людства» назвав удар по торговому центру в Кременчуці президент Литви Гітанас Науседа, та закликав до збільшення постачання в Україну систем ППО.

«Удар Росією по торговому центру в Кременчуці з сотнями мирних жителів є ганьбою для людства, ще одним жахливим воєнним злочином Росії. Україна потребує більшого постачання систем протиповітряної оборони, що мають доставляти у більшій кількості та швидше», - написав він у Твіттері.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія, яка продовжує тероризувати населення України, не зможе перемогти.

«Ще одна жахлива новина з України. Росія розбомбила торговий центр у Кременчуці, всередині якого перебували понад 1000 мирних людей. Росія продовжує тероризувати мирне населення та знищувати життя в Україні. З цим не можна миритися – вони ніколи не переможуть, а військові злочинці постануть перед правосуддям», - написала вона у Твіттері.

У статті використана інформація CBS.