Час-Тайм. Саміт НАТО в Мадриді – очікування. Заява G7 щодо Кременчука
В ефірі Час-Тайм. Лідери країн «Групи семи» різко засудили російський ракетний обстріл переповненого ТРЦ в Кременчуці. Чого Україні можна очікувати від саміту НАТО: включення з Мадрида. В Литві відзначають посилення сил НАТО на східному фланзі - колишній міністр закордонних справ Лінас Лінкявічус. Генерал Бен Годжес, колишній командувач армією США у Європі, а нині військовий експерт – про те, скільки установок HIMARS треба Україні та чи достатньою є підтримка США на цьому етапі. Українки у США друкують та продаються футболки з відомою маркою Укрпошти. ЛГБТ спільнота Лос-Анджелеса спільно з фундацією Stand with Ukraine збирає кошти для український ЛГБТ-військових. “Не боїшся, що тебе вбʼють, боїшся, що тобі знову доведеться тікати” – історія родини з Ірпеня.
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