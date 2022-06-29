Норвегія відмовилася пропустити російські вантажі на Шпіцберген

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в тому, що вона «терористична держава», якій не місце в Раді Безпеки ООН і взагалі в лавах цієї організації.

«Росія не має права брати участь в обговореннях і голосуваннях щодо війни проти України, яка є неспровокованою та просто колонізаторською з боку Росії. Я закликаю вас позбавити делегацію держави-терориста повноважень у Генеральній Асамблеї ООН, і це можливо. Це необхідно. Це справедливо! Це чесно! Росія не має права залишатись у Радбезі», – сказав президент Зеленський, звертаючись до Ради Безпеки ООН у вівторок, 28 червня.

Стаття 6 розділу 2 Статуту ООН чітко говорить, що «член організації, який систематично порушує принципи, встановлені в цьому Статуті, може бути виключений з організації Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки», наголосив президент України.

«Статут ООН покладає на Раду Безпеки «головну відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки». Стаття 6 розділу 2 Статуту ООН чітко говорить, що «член організації, який систематично порушує принципи, встановлені в цьому Статуті, може бути виключений з організації Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки», наголосив президент України.

Засідання скликала Албанія, як головуюча країна, на прохання України для обговорення обстрілів російськими військами цивільних осіб в Україні. Приводом для засідання був обстріл напередодні, коли російські війська ракетами Х-22 завдали удару по торговому центру в Кременчуці, де перебувало близько тисячі мирних жителів. За словами Зеленського, внаслідок удару було 18 загиблих, понад 50 поранені, «щонайменше десятки – у списку зниклих безвісти».

У своєму зверненні до Ради Безпеки ООН президент України назвав і інші випадки обстрілів російськими військами цивільних об’єктів в Україні протягом лише останніх днів. «Субота, 25 червня, – 62 російські ракети вдарили по наших містах. Неділя, 26 червня, – іще 10 ракет. Зокрема, одна з них – по житловому комплексу в столиці нашої держави, у Києві», – наголосив президент Зеленський.

Обстріли, за його словами, ведуться по різних містах України – від Харкова та Лисичанська та Слов’янська на півночі та сході, до Миколаєва та Очакова на півдні.

У своєму зверненні президент Зеленський закликав «створити трибунал для розслідування всього, що наробили російські військові проти українців». Він також наголосив, що на рівні ООН «обов’язково треба дати юридичне визначення поняттю «державний тероризм», якого досі не існує в міжнародних документах.

Свою промову президент Зеленський закінчив закликом «ушанувати пам’ять усіх українців, які загинули у цій війні» і всі 15 членів Ради Безпеки, включаючи Росію, піднялися зі своїх місць на хвилину мовчання.

Західні країни вимагають розслідування та притягнення винних до відповідальності

Головуючий представник Албанії Феріт Годжа виголосив спільну заяву від імені Албанії, Франції, Ірландії, Норвегії, Сполученого Королівства, США та України, в якій ці країни рішуче засудили напади на цивільні об’єкти і закликали «провести об’єктивне, професійне та незалежне розслідування, та притягути до відповідальності тих, хто порушує міжнародне гуманітарне право, та винних у воєнних злочинах».

У доповіді, яку виголосила Розмарі Дікарло, заступниця Генерального секретаря з політичних та миротворчих питань, також лунали заклики розслідувати обстріли мирних районів та воєнні злочини. Висока представниця ООН нагадала, що на початку цього місяця завершила свою першу місію в країні Слідча комісія щодо України, зокрема вона відвідала Бучу, Ірпінь, Харків та Суми.

Комісія повернулася з інформацією, яка «може підтверджувати, що були скоєні серйозні порушення міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права, можливо, навіть воєнні злочини та злочини проти людства», зацитувала документ Дікарло.

Війна перетворила Україну на місце гуманітарної катастрофи

Війна перетворила Україну на місце гуманітарної катастрофи – понад 8,8 мільйона людей отримали якусь форму гуманітарної допомоги, понад 16 мільйонів потребують допомоги, сказала висока представниця ООН.

«Сьогодні Україна переживає найбільшу кризу переміщення людей у світі. З початку російського вторгнення більше чверті населення країни – 12 мільйонів людей – були вимушені покинути свої домівки», – сказала Дікарло. Досі, за даними ООН, в Україні понад 7,1 мільйона людей залишаються переміщеними через війну. За оцінками УВКБ ООН, у Європі перебуває понад 5,2 мільйона біженців. Понад 3,5 мільйона біженців з України зареєструвалися у програмі тимчасового захисту.

За словами Дікарло, «війна має руйнівні наслідки не лише для країни та найближчого регіону, а й далеко за межами України», де зрив поставок продовольства та добрив створив небезпеку голоду.

«Немає такого поняття, як «обидві сторони», коли йдеться про ці нещодавні атаки» – представник США

Представник США наголосив, що обстріл у Кременчуці «не був жахливим винятком»

Представник США, який виступав наступним, наголосив, що обстріл у Кременчуці «не був жахливим винятком». «Напад вписується в жорстоку схему, коли російські військові вбивають мирних жителів і руйнують цивільну інфраструктуру в Україні. Кремль раз у раз демонстрував, що він намагається приборкати Україну – її суверенітет, її народ, її дух. Путін продовжує намагатися залякати та розділити партнерів України. Ми показали і будемо показувати, що наша підтримка України є рішучою», – сказав заступник представника США в ООН Річард Міллс.

Він наголосив, що зростає кількість свідчень про ймовірні воєнні злочини Росії на території України, і закликав усіх членів Ради Безпеки «говорити всю правду». «Ми всі несемо відповідальність за те, щоб прояснити моральну провину Росії у цій війні, яку вона розпочала за власним вибором. Немає такого поняття, як «обидві сторони», коли йдеться про ці нещодавні атаки», – сказав представник США.

Він наголосив, що Міжнародне співтовариство має притягнути до відповідальності тих, хто вчинив і замовив ці злочини. І справедливість має дійти і «до військового та політичного керівництва Росії, а також до рядових військових, які вчиняють військові злочини чи інші звірства». Сполучені Штати підтримують усі міжнародні розслідування цих злочинів, включаючи ті, що проводяться МКС, ООН та ОБСЄ, сказав представник США.

Представниця Великої Британії Барбара Вудворд заявила, що «Україна має право захищатися, як будь-хто з нас, якби наші міста, селища та села зазнавали неодноразових невпинних ракетних ударів іноземної армії, спрямованих на знищення нашого існування»

Представниця Великої Британії Барбара Вудворд заявила, що «Україна має право захищатися, як будь-хто з нас, якби наші міста, селища та села зазнавали неодноразових невпинних ракетних ударів іноземної армії, спрямованих на знищення нашого існування». Вона сказала, що Британія і надалі підтримуватиме Україну у здійсненні цього права на самооборону, а також у відновленні своїх привілеїв та прав відповідно до Статуту ООН». Вона також відзначила роль Білорусі, яка «виступає як прямий плацдарм для нападів», що відбувалися протягом вихідних та у понедлілок.

«Коли світ закликає до миру, Росія відповідає ракетами та ударами по цивільних», – зазначала представниця Великої Британії в Раді Безпеки ООН.

Країни Африки занепокоєні зупинкою поставок продовольства з України і закликають до переговорів

Голова делегації Бразилії також засудив ракетні напади на Україну, але закликав сторони до «конструктивних переговорів», які єдині, на його думку, можуть покласти край цьому конфлікту.

Представники африканських країн – Гани, Кенії, Ґабону, заявили, що повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, а також виступають за проведення міжнародного розслідування розслідування ударів по Кременчуку. Але їх турбують проблеми з постачанням харчів, тож ці африканські країни закликають до переговорів за участі посередників.

Представник Мексики, висловивши жаль з того приводу, що страждають цивільні об’єкти в Україні та мирні жителі окремо згадав райони Донбасу, які також зазнають ударів по цивільній інфраструктурі. Він не звинувачував у цьому прямо українські війська, але згадав ці райони окремо від інших частин України, що страждають від російських обстрілів. Він також переконаний, що Україна і Росія мають зустрітися за столом переговорів.

Представник Індії говорив, що його країна підтримує заклик до проведення міжнародного розслідування обстрілів у Кременчуку. Але більшу частину свого виступу він присвятив тому, що Індія надає Україні гуманітарну допомогу. Але також мусить надавати допомогу країнам, які постраждали через зрив поставок з України, зокрема Афганістан, Судан, Шрі Ланка та інші.

Спроби «змусити країни зайняти чиюсь сторону» роблять світ ще менш безпечним, заявив представник Китаю

Представник одного з постійних членів Ради Безпеки ООН, Китаю, заявив, що його країна поважає принцип суверенітету та територіальної цілісності. З іншого боку, на думку представника Китаю, потрібно вислухати «законнні занепокоєння щодо безпеки обох сторін». Він наголосив, що відповідальніість ООН та його членів полягає у тому, щоб наблизити мир, а поставки зброї його не наближають. Спроби «змусити країни зайняти чиюсь сторону» роблять світ ще менш безпечним, заявив представник Китаю. Раніше різні представники США заявляли, що Пекін «став на сторону агресора», зокрема, про це говорила в інтерв’ю Голосу Америки постійна представниця США при ООН Ліна Томас-Ґрінфілд.

Представник Китаю заявив, що розширення Північноатлантичного договору (НАТО) на схід не тільки не змогло зробити Європу безпечною, але й посіяло зерно конфлікту. За його словами, НАТО має відкинути ментальність «холодної війни» та курс на конфронтацію. Китай занепокоєний змінами, які планується провести у Стратегічній концепції НАТО. Цю концепцію планують ухвалити на самміті НАТО, що має відбувається у Мадриді. Представник Китаю засудив намір НАТО грати більшу роль в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Росія воюватиме допоки не досягне своїх цілей – представник Росії

Найдовшим був виступ представника Російської Федерації, який поскаржився, що засідання було організовано занадто швидко і це не дало часу на підготовку. Далі заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що поява Зеленського на відео є порушенням правил і вона є «дистанційною піар-кампанію», розраховану на отримання більше зброї від НАТО напередодні самміту альянсу. Він повторив звинувачення на адресу Києва в організації пропаганди та очорнювання дій Росії, зокрема в Бучі, задля отримання нового озброєння від країн НАТО.

Представник Росії заявив, що всі звинувачення проти російських солдат щодо грабувань та вбивств є лише вигадкою, спрямованою на те, щоб обманути людей на Заході

За його словами, всі звинувачення проти російських солдат щодо грабувань та вбивств є лише вигадкою, спрямованою на те, щоб обманути людей на Заході. Він навів приклад звільнення колишньої обмудсменки Людмили Денісової як підтвердження того, що нічого зі звинувачень проти російських солдат «не підтверилося». Натомість всі злочини, разом з обстрілами житлових кварталів та лікарень, за словами представника Росії здійснювали українські солдати. І як докази він навів «численні свідчення зі соцмереж».

Щодо обстрілу Кременчука, він повторив версію Міністерства оборони Росії, що це була «провокація», і насправді росіяни обстрілювали не торговий центр, а склади зі західною зброєю, призначеною для обстрілів жилих районів Донбасу. Київ, за його словами, навмисно зберігає зброю в жилих районах, для того, щоб використовувати мирних жителів як живий щит, а Захід закриває на це очі.

Наприкінці свого 17-ти хвилинного виступу представинк Росії закликав Захід не постачати зброю України, щоб «не продовжувати агонію злочинного українського режиму», бо російська «операція триватиме допоки не досягне своїх цілей».

Представник Польщі заявив, що, незалежно від того, що сказав представник Російської Федерації, ця країна веде тотальну війну проти України. На його думку, метою російських обстрілів по містах України, 130 ракет, які вразили об’єкти, які не мають військового значення, було завдання великих людських втрат та «тероризування мирного населення», а також порушення функціонування інфраструктури, яка задовольняє повсякденні потреби пересічних українців.

«Якби не підтримка Мінська, агресія Російської Федерації була б обмеженою», – сказав представник Польщі

Росія, попри те, що вона є членом Ради Безпеки ООН, «не лише не виконує свої основні обов’язки, але й діє як агресор, відверто нехтуючи ООН та основними правилами, на яких побудовані механізми міжнародного миру та безпеки». Представник Польщі згадав також, що сусідня Білорусь з 24 лютого активно сприяє військовим діям Москви, надаючи свій повітряний простір, територію та інфраструктуру доступними для російських військ. «Якби не підтримка Мінська, агресія Російської Федерації була б обмеженою», – сказав представник Польщі. Тож на його думку, білоруське керівництво слід вважати співучасником злочинів, скоєних в Україні. За його словами, війну можна припинити лише таким чином, що Росія виведе свої війська з України.