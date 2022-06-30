Студія Вашингтон. Заяви про допомогу Україні на саміті НАТО

Сьогодні в Студії Вашингтон. Лідери НАТО визначили Росію як найсерйознішу та пряму загрозу безпеці альянсу, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Це рішення ухвалили на саміті в Мадриді, де затвердили нову стратегічну концепцію на наступне десятиліття. Також НАТО офіційно запросило до Альянсу ще дві країни - Швецію та Фінляндію. “Путін хотів, щоб НАТО було менше, але НАТО буде більше”, - сказав генсек альянсу Єнс Столтенберґ.