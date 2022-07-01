Студія Вашингтон. Як у НАТО оцінюють здатність України виграти війну?

Сьогодні в Студії Вашингтон. В Мадриді завершився саміт НАТО, який багато хто вже назвав історичним. Лідери США та Британії анонсували надання Україні нових траншів військової допомоги. Подробиці – у включенні нашого кореспондента з Мадрида.