Студія Вашингтон. Як у НАТО оцінюють здатність України виграти війну?
Випуски
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червень 30, 2022
Студія Вашингтон. Заяви про допомогу Україні на саміті НАТО
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червень 29, 2022
Студія Вашингтон. Мета саміту НАТО та головні очікування
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червень 28, 2022
Студія Вашингтон. Результати саміту «Групи семи»
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червень 25, 2022
Студія Вашингтон. Військові прогнози аналітиків щодо боїв в Україні
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червень 24, 2022
Студія Вашингтон. В чому переваги HIMARS на Донбасі
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червень 23, 2022
Студія Вашингтон. Нові заяви у США про підтримку України