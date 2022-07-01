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Час-Тайм. NASAMS та інше -деталі нового пакету військової допомоги США

Час-Тайм. NASAMS та інше -деталі нового пакету військової допомоги США
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Час-Тайм. NASAMS та інше -деталі нового пакету військової допомоги США

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В ефірі Час-Тайм. Новий пакет військової допомоги для України на суму $820 млн оголосили США. Головні акценти допомоги Канади Україні - у інтерв’ю із посолкою України Юлією Ковалів. Євген Клопотенко про визнання українського борщу нематеріальною, культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Волонтери у США зібрали кошти на медичне обландання для України та допомогу біженцям, які вже опинилися у Сполучених Штатах. Війна в Україні та доля демократичної більшості у Конгресі на проміжних виборах у США цієї осені. Історія американської біженки з України.

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