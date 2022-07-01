Час-Тайм. NASAMS та інше -деталі нового пакету військової допомоги США

Волонтери у США зібрали кошти на медичне обландання для України та допомогу біженцям, які вже опинилися у Сполучених Штатах. Війна в Україні та доля демократичної більшості у Конгресі на проміжних виборах у США цієї осені. Історія американської біженки з України.