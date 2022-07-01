Волонтери у США зібрали кошти на медичне обландання для України та допомогу біженцям, які вже опинилися у Сполучених Штатах. Війна в Україні та доля демократичної більшості у Конгресі на проміжних виборах у США цієї осені. Історія американської біженки з України.
Час-Тайм. NASAMS та інше -деталі нового пакету військової допомоги США
Випуски
-
червень 30, 2022
Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі
-
червень 29, 2022
Час-Тайм. Зустріч НАТО – результати та значення для України
-
-
червень 27, 2022
Час-Тайм. Удар по Кременчуку – реакції. Саміт G7 – підсумки
-
червень 24, 2022
Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти
-
червень 23, 2022
Час-Тайм. Джон Кірбі - про можливість нових поставок HIMARS Україні