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- Голос Америки
Пентагон не вважає, що росіяни покинули острів Зміїний «як жест доброї волі»
Українські військові успішно використовують нову зброю, яку вони отримують від західних партнерів і одним з прикладів є відступ російських військ з острова Зміїний, сказав високопоставлений чиновник міністерства оборони США.
«Ми не вважаємо, що можна вірити тому, що говорить Росія, що ніби її відступ з острова Зміїний є «жестом доброї волі». Навпаки, ми вважаємо, що це був великий успіх українців, яким вдалося серйозно натиснути на росіян за допомогою ракет «Гарпун», які вони отримали нещодавно», – сказав під час брифінгу у п'ятницю представник Пентагону.
Те, що російські війська вже не контролюють острів Зміїний, полегшує оборону Одеси та створює можливість для розблокування портів на Чорному морі у майбутньому, наголосив він.
Міністерство оборони США прокоментувало останні події на полі бою в Україні та ситуацію з постачанням нової зброї та боєприпасів, про яке було оголошено у п’ятницю, 1 липня.
Говорячи про нещодавній «трагічний обстріл» торгового центру в Кременчуці, представник Пентагону сказав, що на думку фахівців оборонного відомства, ракети, якими обстрілювали місто, були, з великою ймовірністю, розроблені для враження кораблів.
«Тому ми вважаємо, що це не та ракета, якою можна точно влучати у цілі на суші, і особливо в умовах міста. Тобто це є ще один приклад того, як Росія використовує зброю, не рахуючись з тим, до яких руйнівних наслідків та жертв серед мирного населення це призведе», – сказав представник Пентагону.
Щодо подій на Донбасі, то за даними Пентагону, бої досі точаться біля Лисичанска, поблизу нафтопереробного заводу, який росіяни вже оголосили під своїм контролем.
«Ми бачимо ще один приклад того, як росіяни витрачають величезні зусилля та ресурси заради того, щоб отримати контроль над крихіними ділянками території», – заявив представник Пентагону.
Говорячи про новітню зброю, яку українські війська отримали в рамках допомоги від США, чиновник Міністерства оборони США сказав, що українці дуже швидко опанували ракетні комплекси HIMARS і змогли їх ефективно використовувати для ударів по командних центрах російських військ.
Чиновник Міністерства оборони США наголосив, що у новому пакеті допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), про який було оголошено раніше цього ж дня, будуть дві нові установки спільного американсько-норвезького виробництва – Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи, NASAMS.
«Ця нова система є на озброєнні НАТО. І її постачання в Україну означає, що ми допомагаємо українській армії перейти на протиповітряну зброю тих зразків, яку використовують країни-члени НАТО. Хочу наголосити, що українці фантастично добре використовують ту зброю, яку вони мають, але вона є радянського зразка, виробляється в Росії, тому на майбутнє українцям потрібні будуть нові сучасні зразки зброї», – наголосив чинвник Пентагону.
Як уточнили в Пентагоні, допомога з президентського пакету може надійти впродовж днів, а на допомогу рамках USAI, яка приходить не з американських військових складів, а замовляється у виробника, можливо, доведеться чекати «кілька тижнів, або і кілька місяців».
Раніше сьогодні Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
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- Голос Америки
США надають Україні боєприпаси, зенітно-ракетні системи NASAMS, радари на 820 мільйонів доларів
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Про це в Пентагоні повідомив речник Міністерства оборони Тодд Бріссіл.
Це надання допомоги за спеціальними повноваженнями президента є чотирнадцятим за рахунком вилученням обладнання зі запасів Міністерства оборони України, яке адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року. У цьому пакеті українська армія отримає додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
Згідно з заявою, в рамках програми USAI, «Міністерство оборони надасть Україні критично важливий потенціал для захисту від російської агресії». У цей пакет входить:
– дві норвезькі Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);
– до 150 000 снарядів 155 мм артилерії;
– чотири додаткові контрартилерійські радари.
Як пояснює Пентагон, на відміну від допомоги за президентськими повноваженнями, USAI є механізмом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують озброєння у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі запасів Міністерства оборони. Це оголошення, згідно з повідомленням, означає, що уряд починає процес укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.
Пентагон нагадує, що Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 8,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.
Міністерство оборони США говорить, що Україні постачається та зброя, яка їй в цей момент потрібна, в залежності від ситуації на полі бою.
У заяві Пентагона наголошується, що Сполучені Штати продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами і в цьому випадку особливо відзначають Норвегію, яка допомагає Сполученими Штатами надати «сучасні засоби протиповітряної оборони, які допоможуть Україні захиститися від жорстоких повітряних атак Росії».
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