США надають Україні боєприпаси, зенітно-ракетні системи NASAMS, радари на 820 мільйонів доларів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 820 мільйонів доларів. Новий пакет включає допомогу за спеціальними президентськими повноваженнями на суму до 50 мільйонів доларів США, а також 770 мільйонів доларів США в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI). Про це в Пентагоні повідомив речник Міністерства оборони Тодд Бріссіл.

Це надання допомоги за спеціальними повноваженнями президента є чотирнадцятим за рахунком вилученням обладнання зі запасів Міністерства оборони України, яке адміністрація Байдена санкціонувала з серпня 2021 року. У цьому пакеті українська армія отримає додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Згідно з заявою, в рамках програми USAI, «Міністерство оборони надасть Україні критично важливий потенціал для захисту від російської агресії». У цей пакет входить:

– дві норвезькі Національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);

– до 150 000 снарядів 155 мм артилерії;

– чотири додаткові контрартилерійські радари.

Як пояснює Пентагон, на відміну від допомоги за президентськими повноваженнями, USAI є механізмом, згідно з яким Сполучені Штати закуповують озброєння у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі запасів Міністерства оборони. Це оголошення, згідно з повідомленням, означає, що уряд починає процес укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним Силам України.

Пентагон нагадує, що Сполучені Штати виділили близько 7,6 мільярдів доларів США на безпекову допомогу Україні з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого. З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 8,8 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

Міністерство оборони США говорить, що Україні постачається та зброя, яка їй в цей момент потрібна, в залежності від ситуації на полі бою.

У заяві Пентагона наголошується, що Сполучені Штати продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами і в цьому випадку особливо відзначають Норвегію, яка допомагає Сполученими Штатами надати «сучасні засоби протиповітряної оборони, які допоможуть Україні захиститися від жорстоких повітряних атак Росії».

Президент України Володимир Зеленський заявив у п’ятницю 1 липня, що Росія вже випустила проти України близько 3 тисяч ракет і російські ракетні удари підкреслюють важливість надання Україні оборонної підтримки країнами Заходу.

Внаслідок нічного обстрілу багатоквартирного будинку і бази відпочинку в Одесі у ніч проти 1 липня загинуло щонайменше 20 осіб. Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», обстріл трьома ракетами Х-22 вели російські літаки стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.