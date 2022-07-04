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- Голос Америки
- Олексій Коваленко
Українська колона вперше взяла участь в параді на День незалежності США у Вашингтоні
4 липня американці відзначають День незалежності. Cвяткування 246-го дня народження США в американські столиці триває цілий день і починається з параду на центральній вулиці міста.
В параді, який організовує Національна паркова служба США, беруть участь окрестри з різних штатів, військові підрозділи, відомі творчі колективи.
Вперше в параді в центрі столиці взяла участь і колона українців.
Представники української громади розгорнули велкикй прапор України а також прикрасили свої машини українськими та американськими прапорами.
Відкривав колону плакат з написом: "Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку України".
"Вперше на Конституційній авеню в колоні українські прапори, марш «Ой у лузі червона калина» і Слава Україні що 5 хвилин", - написала в соцмедіа посол України в США Оксана Маркарова.
В параді взяли участь представники танцювального колективу "Карпатія", дитячої організації "Пласт", команда посольства України в США та громандські організації, серед яких були представлені United Help Ukraine та US Ukraine Аctivists.
Маркарова висловила вдячність США за " допомогу, за дієву підтримку нашої боротьби, яка ґрунтується на цінностях свободи, незалежності, суверенітету і людської гідності - які є спільними для наших краін, і закликаємо продовжувати і нарощувати допомогу - до перемоги України, а значить і всього демократичного світу!"
Святковий день у Вашингтоні триває. В цей день президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден організували барбекю для родин військових на південній галявині Білого дому .
Пізніше того ж дня вони дивитимуться феєрверк до Дня Незалежності на головній алеї американської столиці. Зазвичай феєрверк у столиці приходять подивитись більше 700 000 людей.
Великі святкування сьогодні проходять і в інших містах країни. Наприклад, в Нью-Йорку сьогодні буде найбільший в США за масштабами фейерверк. Його, заявляють організатори, можна буде побачити навіть із сусідніх штатів Нью-Джерсі і Коннектикут.
А в Філадельфії, штат Пенсильванія проходитиме 16-денний фестиваль фейерверків, музики та страв. В Атланті, штат Джорджія проходить традиційний забіг, в якому беруть участь 60 тисяч людей. А в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, можна буде подивитись старі голівудські фільми з маленьких човнів посеред озера Кастаік.
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Папа Римський Франциск збирається в Україну, «але спочатку до Москви»
Папа Римський Франциск заявив, що планує поїхати з миротворчою місією до Москви та Києва найближчим часом, якщо йому дозволить здоров’я. Понтифік відкинув чутки про те, що він планує піти у відставку у зв’язку з погіршенням здоров’я.
Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі мирупапа Франциск
В ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters у своїй резиденції у Ватикані Папа Франциск зазначив, що планує відвідати Київ, але спершу хотів би потрапити до Москви.
«Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі миру ...», – сказав Папа Франциск.
За його словами, державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін веде переговори про можливий візит з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але початкові ознаки не були обнадійливими.
Жоден Папа ще не відвідував Москву. Коли Ватикан вперше запитав про поїздку кілька місяців тому, Франциск сказав, що Москва відповіла, що це невідповідний момент. Але він натякнув, що тепер, можливо, щось змінилося.
Папа Франциск, який виступав з багатьма заявами щодо припинення війни і неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну, минулого четверга прямо звинуватив Москву у веденні «жорстокої та безглуздої агресивної війни».
Понтифік заявив, що цього місяця він планує відвідати Канаду, а пізніше поїхати до Москви і Києва.
«Зараз можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати в Україну, – сказав він. – По-перше, поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці».
Під час недільної служби у Ватикані папа знову молився за мир в Україні. «Продовжуймо молитися за мир в Україні та в усьому світі», – закликав папа Франциск під час недільної молитви Ангел Господній, додавши, що «світ потребує миру». Він сказав, що мир не може базуватися «на балансі озброєнь або взаємному страху», додавши, що така стратегія «поверне годинник на сімдесят років назад».
У своєму твіттер-повідомленні, опублікованому російською і українською мовами, папа Франциск сказав, що «потрібно перейти від стратегій політичного, економічного та військового впливу до глобального проекту миру: ні світові, поділеному між силами, які конфліктують; так світові єдності між народами і цивілізаціями у взаємопошані».
У розмові, що відбулася у суботу 2 липня у Ватикані і тривала 90 хвилин і велася без присутності помічників, 85-річний понтифік поскаржився на проблему з коліном, яка заважає йому виконувати деякі обов'язки. Зокрема, папа був змушений скасувати свій візит до Демократичної республіки Конго і Південного Судану, який планувався в день проведення інтерв’ю.
Також у цій розмові папа спростував чутки про те, що у нього рак, пожартувавши, що його лікарі «нічого мені про це не сказали».
У засобах масової інформації ширяться чутки, що план подій, намічених на кінець серпня, може передвіщати оголошення про відставку. Йдеться про зустрічі з кардиналами для обговорення нової конституції Ватикану, церемонію вступу на посаду нових кардиналів і візит до італійського міста Л'Аквіла. Це місто асоціюється з двома попередніми відставками пап – папи Целестина V у ХІІІ столітті та нещодавньою відставкою папи Бенедикта XVI.
Папа Франциск сказав, що не планує іти у відставку зараз, хоча раніше він казав, що колись він може піти у відставку, якщо погіршення здоров’я унеможливить йому керувати Церквою. До відставки Бенедикта XVI про це не могло бути і мови.
Українці-католики Ірландії отримають свого Апостольського візитатора
У понеділок 4 липня, Папа Римський Франциск призначив єпископа Кеннета Новаковського, єпарха Української Католицької Єпархії Пресвятої Родини в Лондоні, Апостольським візитатором для українських вірних греко-католиків у Республіці Ірландія та Північній Ірландії, повідомляють Новини Ватикану.
Єпископ Новаковський зазначив, що внаслідок війни проти України різко зросла кількість українців-католиків в Ірландії
Як повідомляється, рішення Папи Римського було прийнято за рішенням Синоду Єпископів УГКЦ.
Єпископ Новаковський зазначив, що внаслідок війни проти України різко зросла кількість українців-католиків в Ірландії. Якщо раніше це була одна парафія в Дубліні, то «прибули тисячі переміщених українців, які тікали від небезпеки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого».
«Я сподіваюся дуже тісно співпрацювати з римсько-католицькими єпископами Ірландії та Північної Ірландії у пошуку шляхів позитивної відповіді на гуманітарну допомогу та душпастирські потреби зростаючої української громади», – сказав єпископ Новаковський.
За даними Центрального статистичного управління Ірландії, в країну прибуло майже 39 тисяч біженців з України. Серед них найбільша категорія – «мати з дітьми» – 15 850 осіб.
- Голос Америки
Британія вводить нові санкції проти Білорусі
З 5 липня Велика Британія вводить новий пакет санкцій проти Білорусі та режиму Лукашенка за допомогу вторгненню Путіна до України, повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Зокрема запроваджується заборона на торгівлю товарами обсягом приблизно 60 мільйонів фунтів, включаючи продукти нафтопереробки, високотехнологічні товари, предмети розкоші, імпорт заліза та сталі з Білорусі. Також білоруським компаніям забороняється продавати в Лондоні облігації та акції.
"Білоруський режим активно допомагає путінському вторгненню, - йдеться в заяві британського відомства, - дозволяє Росії використовувати свою територію для нападів на Україну, введення військ та запуску ракет з їхнього кордону а також дозволяє проліт російських літаків через повітряний простір".
Росія та Білорусь перебувають під санкціями США, Великої Британії та Європи, через російське вторгнення в Україну. На початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. Минулого тижня учасники самітів країн "Групи Семи" а також НАТО засудили дії Білорусі з підтримки російської війни в Україні. Російський президент Путін в п'ятницю заявив, що санкції підштовхують Росію та Білорусь до більшої інтеграції.
ЄС створює платформу з відбудови України
Швейцарія, 4 липня (Reuters) - Вартість відновлення України після вторгнення Росії може сягнути 750 мільярдів доларів, і багаті росіяни повинні допомогти покрити ці витрати, заявив у понеділок прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
"Ми вважаємо, що ключовим джерелом повернення повинні бути конфісковані активи Росії та російських олігархів", — сказав він на конференції в швейцарському місті Лугано, посилаючись на оцінки, що заморожені російські активи становлять 300-500 мільярдів доларів.
«Цю кровопролитну війну розв'язала російська влада. Вона спричинила ці масові руйнування і має за це відповідати», - додав він.
Також виступаючи на Конференції з відбудови України, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз створить центральну платформу для координації зусиль з відновлення, а також допоможе зміцнити статус України як кандидата на членство в ЄС, наданий минулого місяця.
"З початку війни Європейський Союз мобілізував близько 6,2 мільярда євро (6,48 мільярда доларів) фінансової підтримки, - сказала фон дер Ляєн. - І буде більше. Ми будемо активно долучатися до середньо- та довгострокової відбудови".
Після років тісної співпраці з Україною фон дер Ляєн сказала, що Європа несе особливу відповідальність і має стратегічну зацікавленість їй допомагати.
“Мета Кремля - військово-політичне та економічне знищення України, - сказала вона. - Вони хочуть підірвати саме існування України як держави. Ми не можемо і не допустимо цього”.
Росія називає вторгнення в Україну, розпочате 24 лютого, "спеціальною військовою операцією".
Платформа акумулюватиме запити на інвестиції та спрямовуватиме ресурси, сказала фон дер Ляєн.
Новий майданчик об’єднає країни, приватний сектор, громадянське суспільство, а також міжнародні організації, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський інвестиційний банк.
Європейський інвестиційний банк, кредитний підрозділ Європейського Союзу, пропонує механізми фінансування, які раніше використовували під час пандемії COVID-19, щоб допомогти відбудувати Україну.
Президент України Володимир Зеленський привітав зусилля з реконструкції.
“Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простори життя, відновити те, що робить людей людьми”, – сказав він у зверненні через відеозв’язок.
- Голос Америки
"Нагода для РФ заявити про перемогу", успіх ЗСУ "із виснаження сил" Росії - експерти про вихід сил України з Лисичанська
Українські сили вийшли з Лисичанська, ймовірно на підготовані оборонні позиції, пише британське Міністерство оборони. Президент України Володимир Зеленський визнав виведення сил, однак вказав, що Україна зможе повернути ці території завдяки тактиці та сучасній зброї.
"Якщо командування нашої армії й забирає людей із певних точок фронту, де ворог має найбільшу вогневу перевагу, – зокрема це стосується й Лисичанська, – це означає тільки одне: що ми повернемося завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї", - виголосив Зеленський у неділю.
Російський президент Путін привітав своє військо з "звільненням" Луганської області.
У минулі тижні бойові дії навколо Лисичанська інтенсифікувались і російські сили проводили постійне просування. Лисичанськ був останнім основним населеним пунктом в Луганській області, який контролювала Україна, повідомило британське Міністерство оборони.
Оглядачі розходяться в оцінках важливості контролю над Лисичанському для ЗСУ.
Українські військові успішно виснажили росіян в цьому регіоні. Так прокоментував для Sky News бої за Лисичанськ колишній офіцер британської розвідки Фордс Маккензі. "Вони [ЗСУ] дуже успішно тактично виснажили росіян в цьому регіоні, - сказав Маккензі. - Лисичанськ не є ключовим - їм не потрібно мати це місто, щоб виграти війну". Маккензі переконаний - наступна фаза війни вирішить багато. Він припускає, що українці перейдуть на західний бік дороги між Слов'янськом та Бахмутом і готуватимуться до нової атаки.
Інші ж кажуть про важливість Лисичанська як бази для наступу на Донецьку область. Якщо Краматорськ та Слов'янськ, які вже зазнають масштабних ударів з боку Росії, падуть, то це означатиме фактичний контроль Росії над Донбасом, "що стане демонстрацією перемоги для Путіна у війні, яка, за всіма ознаками, триває довше, ніж Кремль спочатку очікував", пише американське видання NPR. Подібні оцінки озвучує і американське оборонне видання Stripes."Захоплення Луганської [області] надає російським військам більш міцну базу для просування на Донбасі", - йдеться у статті видання.
Британське оборонне відомство прогнозує, що виснажливі бойові дії триватимуть впродовж наступних тижнів. "Битва за Донбас є затяжною і виснажливою і це навряд чи змінеться у наступні тижні", - йдеться в повідомленні.
Як і українські посадовці, британське відомство вважає, що наступною ціллю РосіЇ, "практично напевно" стане Донецька область, значна частина якої залишається під контролем українських сил.
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