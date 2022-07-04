Українська колона вперше взяла участь в параді на День незалежності США у Вашингтоні

Папа Римський Франциск заявив, що планує поїхати з миротворчою місією до Москви та Києва найближчим часом, якщо йому дозволить здоров’я. Понтифік відкинув чутки про те, що він планує піти у відставку у зв’язку з погіршенням здоров’я.

Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі миру

В ексклюзивному інтерв’ю агентству Reuters у своїй резиденції у Ватикані Папа Франциск зазначив, що планує відвідати Київ, але спершу хотів би потрапити до Москви.

«Я хотів би поїхати (в Україну), і я хотів спочатку поїхати в Москву. Ми обмінялися повідомленнями про це, тому що я думав, що якби російський президент дав мені маленьке віконце для служіння справі миру ...», – сказав Папа Франциск.

За його словами, державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін веде переговори про можливий візит з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Але початкові ознаки не були обнадійливими.

Жоден Папа ще не відвідував Москву. Коли Ватикан вперше запитав про поїздку кілька місяців тому, Франциск сказав, що Москва відповіла, що це невідповідний момент. Але він натякнув, що тепер, можливо, щось змінилося.

Папа Франциск, який виступав з багатьма заявами щодо припинення війни і неодноразово засуджував вторгнення Росії в Україну, минулого четверга прямо звинуватив Москву у веденні «жорстокої та безглуздої агресивної війни».

Понтифік заявив, що цього місяця він планує відвідати Канаду, а пізніше поїхати до Москви і Києва.

«Зараз можливо, після того, як я повернуся з Канади, можливо, мені вдасться поїхати в Україну, – сказав він. – По-перше, поїхати в Росію, щоб спробувати якось допомогти, але я хотів би поїхати в обидві столиці».

Під час недільної служби у Ватикані папа знову молився за мир в Україні. «Продовжуймо молитися за мир в Україні та в усьому світі», – закликав папа Франциск під час недільної молитви Ангел Господній, додавши, що «світ потребує миру». Він сказав, що мир не може базуватися «на балансі озброєнь або взаємному страху», додавши, що така стратегія «поверне годинник на сімдесят років назад».

У своєму твіттер-повідомленні, опублікованому російською і українською мовами, папа Франциск сказав, що «потрібно перейти від стратегій політичного, економічного та військового впливу до глобального проекту миру: ні світові, поділеному між силами, які конфліктують; так світові єдності між народами і цивілізаціями у взаємопошані».

У розмові, що відбулася у суботу 2 липня у Ватикані і тривала 90 хвилин і велася без присутності помічників, 85-річний понтифік поскаржився на проблему з коліном, яка заважає йому виконувати деякі обов'язки. Зокрема, папа був змушений скасувати свій візит до Демократичної республіки Конго і Південного Судану, який планувався в день проведення інтерв’ю.

Також у цій розмові папа спростував чутки про те, що у нього рак, пожартувавши, що його лікарі «нічого мені про це не сказали».

У засобах масової інформації ширяться чутки, що план подій, намічених на кінець серпня, може передвіщати оголошення про відставку. Йдеться про зустрічі з кардиналами для обговорення нової конституції Ватикану, церемонію вступу на посаду нових кардиналів і візит до італійського міста Л'Аквіла. Це місто асоціюється з двома попередніми відставками пап – папи Целестина V у ХІІІ столітті та нещодавньою відставкою папи Бенедикта XVI.

Папа Франциск сказав, що не планує іти у відставку зараз, хоча раніше він казав, що колись він може піти у відставку, якщо погіршення здоров’я унеможливить йому керувати Церквою. До відставки Бенедикта XVI про це не могло бути і мови.

Українці-католики Ірландії отримають свого Апостольського візитатора

У понеділок 4 липня, Папа Римський Франциск призначив єпископа Кеннета Новаковського, єпарха Української Католицької Єпархії Пресвятої Родини в Лондоні, Апостольським візитатором для українських вірних греко-католиків у Республіці Ірландія та Північній Ірландії, повідомляють Новини Ватикану.

Єпископ Новаковський зазначив, що внаслідок війни проти України різко зросла кількість українців-католиків в Ірландії

Як повідомляється, рішення Папи Римського було прийнято за рішенням Синоду Єпископів УГКЦ.

Єпископ Новаковський зазначив, що внаслідок війни проти України різко зросла кількість українців-католиків в Ірландії. Якщо раніше це була одна парафія в Дубліні, то «прибули тисячі переміщених українців, які тікали від небезпеки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого».

«Я сподіваюся дуже тісно співпрацювати з римсько-католицькими єпископами Ірландії та Північної Ірландії у пошуку шляхів позитивної відповіді на гуманітарну допомогу та душпастирські потреби зростаючої української громади», – сказав єпископ Новаковський.

За даними Центрального статистичного управління Ірландії, в країну прибуло майже 39 тисяч біженців з України. Серед них найбільша категорія – «мати з дітьми» – 15 850 осіб.