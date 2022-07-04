Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Українці беруть участь у параді до Дня Незалежності США

Час-Тайм. Українці беруть участь у параді до Дня Незалежності США
Embed
Час-Тайм. Українці беруть участь у параді до Дня Незалежності США

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. США відзначають День Незалежності. Включення із параду у Вашингтоні, де вперше беруть участь українці. Конференція із відбудови України у швейцарському Лугано – заяви, подробиці. Як волонтери налагоджують систему харчування в Бородянці.

Медичне обладнання для українських лікарень збирають волонтери з Нью-Джерзі. Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG