Медичне обладнання для українських лікарень збирають волонтери з Нью-Джерзі. Чому американський ветеран готовий ризикувати своїм життям заради України: історія Джеймса Васкеса.
Час-Тайм. Українці беруть участь у параді до Дня Незалежності США
Випуски
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червень 30, 2022
Час-Тайм. Зміїний. Саміт НАТО. Анонс нової допомоги Україні. Деталі
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червень 29, 2022
Час-Тайм. Зустріч НАТО – результати та значення для України
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червень 27, 2022
Час-Тайм. Удар по Кременчуку – реакції. Саміт G7 – підсумки
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червень 24, 2022
Час-Тайм. Верховний суд США скасував рішення щодо права на аборти