Час-Тайм. Українці беруть участь у параді до Дня Незалежності США

В ефірі Час-Тайм. США відзначають День Незалежності. Включення із параду у Вашингтоні, де вперше беруть участь українці. Конференція із відбудови України у швейцарському Лугано – заяви, подробиці. Як волонтери налагоджують систему харчування в Бородянці.