Студія Вашингтон. Скільки безпекової допомоги Україні вже виділили США

Сьогодні в Студії Вашингтон. За словами Пентагону, новітнє озброєння допоможе українцям здійснити якісний вплив на полі бою. А Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії, ще однієї країни, яка надає Україні потужну військову підтримку, під час телефонної розмови із президентом Зеленським, заявив: вірить, що українські війська зможуть повернути територію, нещодавно захоплену російськими військами.