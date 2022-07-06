Студія Вашингтон. Скільки безпекової допомоги Україні вже виділили США
Сьогодні в Студії Вашингтон. За словами Пентагону, новітнє озброєння допоможе українцям здійснити якісний вплив на полі бою. А Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії, ще однієї країни, яка надає Україні потужну військову підтримку, під час телефонної розмови із президентом Зеленським, заявив: вірить, що українські війська зможуть повернути територію, нещодавно захоплену російськими військами.
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