Час-Тайм. Борис Джонсон - під загрозою відставки. Чому, що буде далі?

В ефірі Час-Тайм. Над Борисом Джонсоном знову нависла загроза відставки. Що буде далі, і яке значення це матиме для України? Ентоні Блінкен закликатиме членів «Групи 20» чинити тиск на Москву, аби підтримати зусилля ООН з відкриття морських шляхів. США досі не бачать жодних серйозних намірів від Кремля вести переговори - речниця Білого Дому. Скільки може тривати російська війна в Україні – коментарі американських законодавців. Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. 11-річний блогер Артур Брук розповідає Америці і світу про Україну. Волонтери-переселенці з Донеччини відзначили визнання борщу культурною спадщиною українців та поділилися своїми рецептами.