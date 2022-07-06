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Час-Time

Час-Тайм. Борис Джонсон - під загрозою відставки. Чому, що буде далі?

Час-Тайм. Борис Джонсон - під загрозою відставки. Чому, що буде далі?
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Час-Тайм. Борис Джонсон - під загрозою відставки. Чому, що буде далі?

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В ефірі Час-Тайм. Над Борисом Джонсоном знову нависла загроза відставки. Що буде далі, і яке значення це матиме для України? Ентоні Блінкен закликатиме членів «Групи 20» чинити тиск на Москву, аби підтримати зусилля ООН з відкриття морських шляхів. США досі не бачать жодних серйозних намірів від Кремля вести переговори - речниця Білого Дому. Скільки може тривати російська війна в Україні – коментарі американських законодавців. Українські військові мотивовані, вони знають чому і за що воюють – інтерв’ю з офіцером ЗСУ Юрієм Кочевенком. 11-річний блогер Артур Брук розповідає Америці і світу про Україну. Волонтери-переселенці з Донеччини відзначили визнання борщу культурною спадщиною українців та поділилися своїми рецептами.

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