Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Як відставка Бориса Джонсона вплине на підтримку України

Час-Тайм. Як відставка Бориса Джонсона вплине на підтримку України
Embed
Час-Тайм. Як відставка Бориса Джонсона вплине на підтримку України

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України, та хто може стати новим прем’єром – подробиці з Лондона. До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем та Ричард Блументаль. Як розгортається ситуація довкола російського судна «Жибек Жоли» з вкраденим українським зерном – деталі. Мер Чернігова Едуард Атрошенко – про те, як сьогодні відновлюється регіон – ексклюзивне інтерв’ю Мирославі Ґонґадзе. Юридична практика, кав’ярня: історії вимушених переселенців, які відкрили бізнес у новому місті.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG