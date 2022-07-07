Час-Тайм. Як відставка Бориса Джонсона вплине на підтримку України
В ефірі Час-Тайм. Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон йде зі своєї посади. Що це означатиме для України, та хто може стати новим прем’єром – подробиці з Лондона. До Києва прибули сенатори США Ліндсі Грем та Ричард Блументаль. Як розгортається ситуація довкола російського судна «Жибек Жоли» з вкраденим українським зерном – деталі. Мер Чернігова Едуард Атрошенко – про те, як сьогодні відновлюється регіон – ексклюзивне інтерв’ю Мирославі Ґонґадзе. Юридична практика, кав’ярня: історії вимушених переселенців, які відкрили бізнес у новому місті.
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