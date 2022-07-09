Як волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Відео

Змінились також і потреби збройних сил - зараз до зборів допомоги для української армії долучаються як великі фонди, так і окремі люди - власними зусиллями. Один із них - Сергій із Запоріжжя, який разом з іншими волонтерами вже передав на фронт більше 10 машин та інше спорядження.

