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Як волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Відео

  • Голос Америки
Як волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Відео
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Як волонтери із Запоріжжя передали на фронт більше 10 машин та інше спорядження. Відео

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З початком війни у 2014 році українській армії почали допомагати волонтери. Після повномасштабного вторгнення Росії їхня робота активізувалась.

Змінились також і потреби збройних сил - зараз до зборів допомоги для української армії долучаються як великі фонди, так і окремі люди - власними зусиллями. Один із них - Сергій із Запоріжжя, який разом з іншими волонтерами вже передав на фронт більше 10 машин та інше спорядження.

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