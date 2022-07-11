Час-Тайм. Звернення Спартц щодо Єрмака – як реагують в США та Україні

В ефірі Час-Тайм. Як в США та Україні реагують на заклики конгресвумен Вікторії Спартц щодо керівника офісу президента України Андрія Єрмака? Чи може ця ситуація негативно вплинути на надання США допомоги Україні? США підтримали рішення канадського уряду повернути Німеччині відремонтовану турбіну Північного потоку-1, - речник Держдепартаменту Нед Прайс. Розповідь біженців з Херсона, які вибрались з окупації, та переїхали до Каліфорнії. «Так, синку, мама померла»: історія родини 6-річного Влада з Бучі, фото якого біля могили матері облетіло весь світ. Будинок зруйнувала війна, але Кобзар вцілів: історія родини з Мощуна.