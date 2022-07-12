Студія Вашингтон. Чи можуть заяви Спартц вплинути на допомогу Україні?
Сьогодні в Студії Вашингтон. «Конгрес США міцно підтримує президента Зеленського та його лідерство у час, коли Україна бореться за своє виживання» - таку заяву зробила в неділю співзасновниця групи підтримки України в Конгресі конгресвумен від демократичної партії Марсі Каптур. Ці слова прозвучали на тлі низки звинувачень її колеги конгресменки-республіканки Вікторії Спартц проти керівника офісу президента України Андрія Єрмака та прохання до президента Байдена надати Конгресу інформацію щодо Єрмака. Що означають ці звернення та як на них реагують у США?
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