Час-Тайм. Детально про подальші плани США щодо підтримки України

В ефірі Час-Тайм. Як у Білому Домі оцінюють хід війни, і якою бачать стратегію подальшої підтримки України – подробиці. США серйозно ставляться до захисту своїх військових технологій - заступниця Держсекретаря. Як тренується американська авіація: репортаж з військового винищувача. «Війна не закінчилася»: сотні людей організували протестну ходу в Нью-Йорку. Історія американської родини, яка приймає українську біженку з інвалідністю. Як благодійники допомагають відроджувати життя у Бородянці.