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Час-Time

Час-Тайм. Детально про подальші плани США щодо підтримки України

Час-Тайм. Детально про подальші плани США щодо підтримки України
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Час-Тайм. Детально про подальші плани США щодо підтримки України

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В ефірі Час-Тайм. Як у Білому Домі оцінюють хід війни, і якою бачать стратегію подальшої підтримки України – подробиці. США серйозно ставляться до захисту своїх військових технологій - заступниця Держсекретаря. Як тренується американська авіація: репортаж з військового винищувача. «Війна не закінчилася»: сотні людей організували протестну ходу в Нью-Йорку. Історія американської родини, яка приймає українську біженку з інвалідністю. Як благодійники допомагають відроджувати життя у Бородянці.

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