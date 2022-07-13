Час-Тайм. Білий Дім пояснив що з ленд-лізом для України

США закликають Росію негайно припинити систематичні фільтрації, повернути примусово депортованих українців і допустити до місць фільтрації незалежних спостерігачів, - Держсекретар Блінкен. Український журналіст та правозахисник Максим Буткевич, який служить у лавах ЗСУ, вже більше трьох тижнів знаходиться в російському полоні: інтерв’ю з батьками та друзями. The Hardkiss, Onukа та Іван Дорн гастролюють США з благодійними концертами: репортаж з виступу у Лос-Анджелесі. Концерт «Світ єднається заради України»: інтерв’ю з продюсером Саймоном Кінні і музикантом Браяном Хардгрувом гурту Public Enemy.
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Час-Тайм. Як американські аналітики оцінюють хід війни