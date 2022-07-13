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Час-Time

Час-Тайм. Білий Дім пояснив що з ленд-лізом для України

Час-Тайм. Білий Дім пояснив що з ленд-лізом для України
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Час-Тайм. Білий Дім пояснив що з ленд-лізом для України

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В ефірі Час-Тайм. Переговори щодо експорту зерна з українських портів у Стамбулі: про що домовились сторони? Білий Дім пояснив що з ленд-лізом для України. Президент Байден розпочав турне до Ізраїлю та Саудівської Аравії. 

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