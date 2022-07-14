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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Візит президента Байдена до Близького Сходу -деталі

Студія Вашингтон. Візит президента Байдена до Близького Сходу -деталі
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Студія Вашингтон. Візит президента Байдена до Близького Сходу -деталі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Джо Байден розпочав чотириденний візит до Ізраїлю та Саудівської Аравії з метою покращити партнерство США на Близькому Сході, загальмувати ядерну програму Ірану та переконати країни перської затоки збільшити видобуток нафти. Оглядачі також зазначають, що Байден намагатиметься шукати додаткові джерела озброєння для України. Детально про хід візиту президента Байдена та новий розвиток у питанні військової допомоги Україні.

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