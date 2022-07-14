Брифінг Голосу Америки. У Держдепі впевнені, що Україна використовує зброю належним чином
Брифінг Голосу Америки наживо. В Державному департаменті США розповіли про те, як здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю - зокрема за тим, чи американська техніка використовується за призначенням. У Гаазі обговорюють, як притягти до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних під час російського вторгнення в Україну
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липень 13, 2022
Брифінг Голосу Америки. Білий Дім коментує Ленд-ліз для України
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