Життєво необхідна допомога не доходить до жителів окупованих Росією територій України вже півтора місяця – посол США при ОБСЄ

Сполучені Штати та понад 40 інших країн в четвер домовились координувати розслідування воєнних злочинів, скоєних, за підозрами, в Україні. Рішення було прийняте невдовзі після того як, за словами Києва, Росія провела ракетний удар, в результаті якого загинули мирні жителі далеко від лінії фронту.

Президент України Володимир Зеленський заявив на міжнародній конференції, що російські ракети вразили два громадські центри на заході України, убивши 20 людей, у тому числі трьох дітей, багато людей також отримали поранення.

Росія неодноразово заперечувала свою причетність до воєнних злочинів і навмисного нападу на цивільне населення, скоєних після початку вторгнення в Україну у лютому. РФ заявляє, що почала «спеціальну військову операцію», щоб захистити російськомовне населення і викорінити небезпечних націоналістів. Україна каже, що Москва веде неспровоковану загарбницьку війну.

"Сьогодні вранці російські ракети влучили в наше місто Вінницю, звичайне, мирне місто. Крилаті ракети завдали удари по двох об'єктах комунальної власності, зруйновано будинки, зруйновано медпункт, (підпалені) автомобілі та трамваї, – сказав Зеленський у відеозверненні. - Це акт російського терору”.

Міністерство оборони Росії не надало негайних коментарів щодо нападів у Вінниці.

У четвер 45 країн на конференції в Гаазі - штаб-квартирі Міжнародного кримінального суду (МКС) - підписали політичну декларацію про спільну роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.

Спільну заяву зокрема підписали країни Європейського Союзу, Велика Британія, Сполучені Штати, Канада, Мексика та Австралія.

Кроки, про які погодились країни, включають створення рамкової групи, щоб уникнути дублювання розслідувань, проведення навчання українських прокурорів і розширення кількості експертно-криміналістичних груп, які працюють в Україні.

Учасники засідання також пообіцяли виділити 20 мільйонів доларів США на допомогу МКС та Генеральній прокуратурі в Україні і Організації Об'єднаних Націй.

З огляду на те, що зараз відкрито близько 23 000 розслідувань воєнних злочинів і різні країни беруть участь в розслідуваннях, докази мають бути надійними та організованими, кажуть посадовці.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гекстра сказав, що на уряди вплинули зображення «безневинних мирних жителів, яких убивають із зв’язаними за спиною руками, жінок і чоловіків, яких ґвалтують, а іноді членів родини змушують дивитися на це».

Окремо Гекстра сказав, що Нідерланди розглянуть можливість створення міжнародного трибуналу з військових злочинів в Україні, частково тому, що ні Україна, ні Росія не є членами МКС.

«Ми повинні заповнити вакуум, і МКС тут не має юрисдикції, тому я можу уявити, що ми все-таки розглядаємо можливість створення такого трибуналу. Ми розглянемо це», — сказав він.

З моменту вторгнення в лютому російські збройні сили розбомбили українські міста і залишили тіла вбитих людей на вулицях міст і сіл, які вони окупували. Україна каже, що загинули десятки тисяч мирних жителів. Москва свою відповідальність заперечує.

Також надходили деякі повідомлення про жорстоке поводження українців з російськими полоненими, хоча переважна більшість звинувачень, задокументованих такими органами, як ООН, стосуються ймовірних звірств, вчинених російськими загарбниками та їхніми помічниками.

З кожним днем кількість військових злочинів зростає: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення людей, примусові депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові елеватори, споруди водо- та газовопостачання

«Поки відбувається ця зустріч, російські війська продовжують чинити звірства в Україні із жахливою інтенсивністю», — сказав посол США Узра Зея, який був присутній на зустрічі.

"З кожним днем кількість військових злочинів зростає: зґвалтування, тортури, позасудові страти, зникнення людей, примусові депортації, напади на школи, лікарні, дитячі майданчики, житлові будинки, зернові елеватори, споруди водо- та газовопостачання", - додав він.

Комісар Європейського Союзу з питань юстиції Дідьє Рейндерс зазначив, що підозрювані у військових злочинах і геноциді все ще залишаються на волі через конфлікти, які тривали десятиліттями в таких місцях, як Руанда, Дарфур, Сирія, Конго та Балкани.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан сказав, що є підстави для надії, оскільки понад 40 держав зараз вимагають покарання щодо України через суд. МКС направив найбільшу групу за свою 20-річну історію для розслідування подій в Україну.

"У такий час закон не може бути спостерігачем. Закон не може комфортно відпочивати в Гаазі", - сказав він.

Росія відмовилася від МКС у 2016 році після того, як суд назвав захоплення та анексію Москвою Кримського півострова в 2014 році збройним конфліктом.

Після вторгнення 24 лютого українська влада засудила двох російських солдатів за військові злочини.

Сепаратистські проксі Росії провели власні судові процеси, зокрема винесли смертні вироки двом британським бійцям і марокканцю під час процесів, які західні країни вважають фіктивним.