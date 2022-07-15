Час-Тайм.США хочуть збільшити нагляд за допомогою Україні з 2023 року
В ефірі Час-Тайм. Більше допомоги Україні і посилення нагляду, передбачає новий проект оборонного бюджету США. Ексклюзивне інтерв’ю із Вікторією Спартц - в чому полягає суть занепокоєнь конгресвумен? Оксана Маркарова - про належний нагляд за отриманою допомогою, і про майбутнє американської підтримки. Війна дронів: експерт аналізує прогалини у російських військах і загрози для України від іранських дронів.
Випуски
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липень 14, 2022
Час-Тайм. Як США здійснюють нагляд за наданою Україні зброєю
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липень 13, 2022
Час-Тайм. Білий Дім пояснив що з ленд-лізом для України
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липень 12, 2022
Час-Тайм. Детально про подальші плани США щодо підтримки України
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липень 08, 2022
Час-Тайм. Більше HIMARS - новий пакет військової допомоги США
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