Час-Тайм.США хочуть збільшити нагляд за допомогою Україні з 2023 року

В ефірі Час-Тайм. Більше допомоги Україні і посилення нагляду, передбачає новий проект оборонного бюджету США. Ексклюзивне інтерв’ю із Вікторією Спартц - в чому полягає суть занепокоєнь конгресвумен? Оксана Маркарова - про належний нагляд за отриманою допомогою, і про майбутнє американської підтримки. Війна дронів: експерт аналізує прогалини у російських військах і загрози для України від іранських дронів.