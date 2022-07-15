Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм.США хочуть збільшити нагляд за допомогою Україні з 2023 року

Час-Тайм.США хочуть збільшити нагляд за допомогою Україні з 2023 року
Embed
Час-Тайм.США хочуть збільшити нагляд за допомогою Україні з 2023 року

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Більше допомоги Україні і посилення нагляду, передбачає новий проект оборонного бюджету США. Ексклюзивне інтерв’ю із Вікторією Спартц - в чому полягає суть занепокоєнь конгресвумен? Оксана Маркарова - про належний нагляд за отриманою допомогою, і про майбутнє американської підтримки. Війна дронів: експерт аналізує прогалини у російських військах і загрози для України від іранських дронів.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG