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Віце-прем’єрка Канади Фріланд порівняла участь Росії на зустрічі міністрів G20 із «запрошенням палія на зібрання пожежників»
Канада попередила російську делегацію, яка брала участь у зустрічах міністрів фінансів «Групи двадцяти» цього тижня, що вважає, що економічні радники президента Путіна несуть особисту відповідальність за сприяння воєнним злочинам, повідомляє агентство Блумберг.
«Економічні технократи Росії, які працюють на військову машину Путіна, несуть особисту відповідальність за воєнні злочини Росії», - сказала Віце-прем’єрка Канади та міністерка фінансів Христя Фріланд «Групі двадцяти».
По дорозі додому в суботу вона сказала журналістам, що «присутність Росії на цій зустрічі було як запрошення палія на зустріч пожежників».
«Росія прямо і одноособово відповідальна на незаконне вторгнення в Україну та економічні наслідки цього вторгнення, які відчуваємо ми всі», - додала вона.
Водночас раніше уряд Канади вирішив передати Німеччині відремонтовану турбіну для «Північного потоку-2». В Україні це рішення розкритикували.
Протягом п’ятниці та суботи міністри фінансів «Групи двадцяти» обговорювали питання енергетичної та продовольчої кризи.
Саміт міністрів фінансів G20 завершився 16 липня без заключного комюніке, оскільки розбіжності щодо того, як характеризувати та реагувати на вторгнення Росії в Україну, не дозволили досягти одностайності.
Натомість у заключній заяві Індонезії від 17 липня йдеться, що «багато країн «Групи 20» засудили вторгнення Росії В Україну та закликали її припинити війну під час переговорів на рівні міністрів фінансів в Індонезії.
В матеріалі використані джерела Блумберг.
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Фонд, який фінансував «Північний потік-2», хоче розірвати зв'язки із проектом
Німецький громадський фонд, створений для сприяння російському Газпрому в завершенні будівництва газопроводу Північний потік-2, хоче розірвати всі зв'язки з проектом, повідомляє агентство Рейтер. Для цього фонду доведеться заплатити 12 мільйонів євро (12,10 мільйонів доларів), щоб погасити свої зобов'язання перед дочірньою компанією Nord Stream 2 AG.
Про це повідомив газеті Welt am Sonntag голова фонду Ервін Зеллерінг.
Газета повідомила, що фонд поки не уточнив, чи стануть санкції перешкодою для переказу грошей.
Створений у 2021 році на пожертвування у 20 мільйонів євро від компанії Nord Stream 2 AG та 200 000 євро від уряду Мекленбург – Передня Померанія, фонд має комерційний підрозділ для купівлі та володіння активами, необхідними для завершення проекту.
У лютому Німеччина призупинила будівництво газопроводу вартістю 11 мільярдів доларів. Незабаром після цього прем'єр-міністр землі Мекленбург - Передня Померанія оголосив, що фонд буде ліквідовано.
Ервін Зеллерінг, голова фонду, повідомив газеті Welt am Sonntag, що його установа хоче розірвати всі зв'язки із «Північним потоком 2» після виплати 12 мільйонів євро за зобов'язаннями швейцарської компанії Nord Stream 2 AG.
Близько 10 мільйонів євро із загальної суми припадають на доходи від продажу обладнання, приладів та матеріалів, а також закупівель, які свого часу фінансувала компанія Nord Stream 2, повідомляє Welt am Sonntag із посиланням на фонд.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
Індонезія каже, що «багато» країн на зустрічі міністрів фінансів G20 засудили війну Росії проти України
Багато країн «Групи 20» засудили вторгнення Росії В Україну та закликали її припинити війну під час переговорів на рівні міністрів фінансів в Індонезії, йдеться у заключній заяві Індонезії вранці 17 липня.
Саміт міністрів фінансів G20 завершився 16 липня без заключного комюніке, оскільки розбіжності щодо того, як характеризувати та реагувати на вторгнення Росії в Україну, не дозволили досягти одностайності.
«Багато членів погодилися з тим, що відновлення світової економіки сповільнилося і стикається з серйозною невдачею через війну Росії проти України, яка була рішуче засуджена, і закликали припинити війну», – йдеться в декларації Індонезії.
Замість офіційного комюніке, за словами міністра фінансів Індонезії Шрі Мульяні Індраваті, господаря офіційного заходу, Індонезія оприлюднить заяву з 14 абзаців. Вона раніше заявляла, що існує консенсус щодо більшої частини документа, але два параграфи викликають розбіжності щодо наслідків війни та наступних кроків, які необхідно зробити.
Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що керівники фінансових структур «Групи 20» провели продуктивні переговори в Індонезії щодо пропозиції обмежити ціни, які країни платитимуть за російську нафту.
«Щодо витрат на енергоносії, я провела продуктивні двосторонні зустрічі з шістьма колегами, де ми обговорили переваги обмеження цін і те, як це може допомогти нам досягти наших цілей завадити [президенту Росії Володимиру] Путіну в отриманні доходів для його військової машини, одночасно зменшуючи витрати на енергію», – сказала Єллен журналістам.
За її словами, обмеження ціни стане «нашим найпотужнішим інструментом для боротьби з високими цінами, з якими стикаються люди в Америці та в усьому світі».
На переговорах особисто взяв участь заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов. Тижнем раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров пеердчасно залишив зустріч G20 через критику Заходу щодо вторгнення.
Максимов був у кімнаті, коли західні офіційні особи висловлювали свій осуд, повідомило AFP джерело на заході.
Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у зустрічі онлайн.
Росія серйозно сприймає загрозу контрнаступу ЗСУ на півдні – британська розвідка
Російські сили серйозно сприймають загрозу контрнаступу український військових на півдні, повідомляє Міністерство Великої Британії з посиланням на свою розвідку.
«Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту гна Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу», – заявляють у відомстві.
У британській розвідці додають, що Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України – це включає переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, у Херсоні. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.
«Я раптом побачила, як предметом моїх досліджень зловживають проти України». У Гарварді обговорили, що можуть зробити науковці під час війни
З початком російського вторгненння в Україну дослідники України як за кордоном, так і в Україні, опинилися в одному безкіненчому колі – їм доводиться одночасно надавати допомогу колегам і просто звичайним людям, чиє життя руйнує війна, робити власну роботу у сфері українських досліджень та пояснювати і коментувати те, що відбувається в Україні, часто протистоячи не лише російській пропаганді, але і невігластву західних коментаторів. Про це у п’ятницю, 15 липня, говорили науковці, яких зібрав для онлайн розмови Гарвардський інститут українських досліджень, розташований в американському місті Кембридж, штат Массачусетс.
У п’ятницю, 15 липня, коли російські ракети зруйнували українські університети Миколаєва, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав у Twitter: «Сьогодні російські терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія (написано з маленької літери, – ред) є тим, ким вона є насправді – терористом».
Найбільше, за даними Міністерства освіти, з часу повномасштабного вторгнення, постраждали університети Харківської області, де 1 заклад зруйновано, а 19 – пошкоджено. Пошкоджень або руйнувань зазнали шість вишів Донецької області, чотири Запорізької, по три Чернігівської та Миколаївської. Загалом, за даними міністра освіти Сергій Шкарлета, обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них зруйновано повністю.
Ще на початку березня українські науковці звернулися до своїх колег в усьому світі із закликом не мовчати. Та, чи почули їх у світі? І що можуть зробити науковці, які більше звикли до тиші кабінетів та бібліотек, ніж вуличних протестів?
Коли я був в Україні, то протягом двох місяців я не міг займатися своїми дослідженнями – потрібно було вивозити родину, волонтерити на кордоні з Угорщиною, займатися пошуком грошей для біженців, які втікали в БританіюТарас Федірко
Деякі особисті історії, які розповіли науковці, проливають світло на те, в якій ситуації опинилися дослідники України з початком російського вторгнення. Тараса Федірка, наукового співробітника Британської академії соціальної антропології Університету Сент-Ендрюс у Великій Британії, який вивчав явище війського добровольчого руху в Україні, війна застала в той момент, коли він був у Києві. Але його англійський університет не рекомендував йому цю поїздку, бо не міг гарантувати страховки для неї – в Британії чекали наступу Росії. В той же час в Україні, військові співрозмовники українського дослідника з Англії переконували його, що ніякої війни не буде.
«Коли я був в Україні, то протягом двох місяців я не міг займатися своїми дослідженнями – потрібно було вивозити родину, волонтерити на кордоні з Угорщиною, займатися пошуком грошей для біженців, які втікали в Британію», – говорить Федірко. Його активізм пізніше перейшов у допомогу колегам-дослідникам з України, які залишалися без роботи і без фінансування. На щастя, тема, яку він досліджував з колегами – про соціальні зв’язки між армією, добровольцями і волонтерами, виявилася якраз на часі.
Федірко каже, що для нього тут багато особистих питань про те, що він має робити на цій війні, але принаймні вивчаючи тему, яку експлуатує російська пропаганда, до якої прикуто багато уваги західної аудиторії, при чому тієї її частини, яка впливає на ухвалення рішень, він відчуває, що робить важливу роботу, залишаючись вченим. Також Тарас Федірко каже, що не полишає волонтерської роботи і пише в журналістському ключі, намагаючись дослідити різні сторони конфлікту.
Стівен Сігел, професор слов’янських та євразійських студій та доцент кафедри слов’янських та євразійських студій Техаського університету в Остіні, розповідає, що як публічна особа - інтелектуал, він спілкується з видатними інтелектуалами, такими як Серігй Плохій, Роман Шпорлюк, Тімоті Снайдер, Георгій Грабович. Надихаючись їхньою роботою і роллю, він відчував свою відповідальність розповідати ширшій аудиторії про цю війну. Цим займаються кілька проектів, зокрема «Архів 24-го лютого» та «Розсилка (листи) з України», які розповідають від першої особи про досвід, переважно західних, вчених, які пов’язані з Україною.
Кожне видавництво, з яким я розмовляв, хоче видавати книжки з досліджень про УкраїнуСтівен Сігел
Дослідник каже, що солідарність з Україною будується зараз не лише в західних інтеректуальних колах, а в глобальному вимірі, і вона починається з визнання історії України напротивагу її запереченню, чого намагається домогтися Кремль. Зараз, за словами Сігела, є величезний інтерес до України, видавництва шукають дослідження, які б вони могли видати. «Кожне видавництво, з яким я розмовляв, хоче видавати книжки з досліджень про Україну», – каже Сігел.
Про свій проект «Архів 24-го лютого», який слухали в 85 країнах, Стівен Сігел говорить так: «Тут я наголошую на болі українців. Я хотів би врятувати заручників і полонених. Або зупинити рух танків, роботу крематоріїв. Я не маю повноважень міністрів закривати небо. Я натискаю на запис і говорю, поки можу. Транслюю, коли можу. Я знаю людей, які потребують допомоги».
У деякі дні, каже Стівен Сігел, він робить записи цілодобово, з короткими перервами на сон. Кожний його подкаст слухає від п’яти до шести тисяч слухачів, але решта роботи, яка ведеться у наукових журналах, часто залишається непоміченою, бо вона не доступна для журналістів, які не мають інститційної підписки на ці видання.
«Я вважаю, що науковці є жахливо неефективними у спілкуванні з ширшими аудиторіями», – каже Сігел. Він пояснює, що більшість поважних вчених вважають за непотрібне користуватися соціальними медіа, і максимум їхніх зусиль – написати пост на Facebook, тоді як значно ширша зацікавлена аудиторія може бути на інших платформах, таких як Twitter, Instagram. Також через соціальні мережі, на думку дослідника, можна з'єднати різні аудиторії – науковців, журналістів, які працюють в Україні і «збирають дані для майбутніх процесів» та впливових політиків, а також виборців, які б хотіли знати більше про Україну.
Інша дослідниця, Кімберлі Сент-Джуліан-Варнон, судентка Університету Пенсільванії, де вона пише дисертацію про расові питання у Радянському Союзі, каже, що соціальні медіа для дослідників можуть бути корисним інструментом. Як вчена, яка займалася українською історією, вивчала Голодомор, вона каже, що час від часу публікувала якісь пояснення у Twitter.
Я не намагалася стати відомою, але я відчувала величезну відповідальність перед Україною, де я вчилася, яку я досліджувала, в яку я закохалася, де я вперше зустріла афроукраїнців, які мене надзвичайно зацікавили і привели до дослідження, над яким я зараз працюю для своєї дисертаціїКімберлі Сент-Джуліан-Варнон
Вона зі здивуванням побачила, скільки людей на Заході, які жодного разу не були в Україні, не вивчали її історію, нічого про неї не знають, коментують нинішню війну в газетах і на телебаченні і радять українцям, що вони мають робити. Це обурення змусило її написати статтю, «Диломатія морозива. У чому прогресивний кокус помиляється щодо України».
«Я опублікувала цю статтю і кількість моїх послідовників на Twitter виросла з 9 тисяч до майже 100. Я не намагалася стати відомою, але я відчувала величезну відповідальність перед Україною, де я вчилася, яку я досліджувала, в яку я закохалася, де я вперше зустріла афроукраїнців, які мене надзвичайно зацікавили і привели до дослідження, над яким я зараз працюю для своєї дисертації», – каже дослідниця.
Вона розповідає, що ще студенткою їздила в Україну, була там у ключові моменти історії, у час Революції гідності, але «як студентка, я не мала голосу», але коли почалася війна, масштабне вторгнення, вона не лише включилася в роботу з допомоги колегам в Україні, але і намагалася пояснити західній аудторії, що відбувається в Україні.
Я відповідала тим, хто писав про українських неонаці, що протягом кількох десятиліть в Україні вчилися іноземні студенти, які, включно зі мною, почувалися там часто безпечніше, ніж у себе вдомаКімберлі Сент-Джуліан-Варнон
Коли почалася війна, каже Сент-Джуліан-Варнон, було відчуття, що її «предмет дослідження раптом виріс вживу перед тобою, і ним починають зловживати проти України». Йшлося про евакуацію чорношкірих студентів з України, про яких було багато повідомлень у пресі, які накладалися на наратив щодо України як буцімто «неонацистської держави». І тут знову її наукові дослідження стали у пригоді – вона почала коментувати ці повідомлення, спираючись на свої дослідження, та одночасно публікувати у Twitter інформацію для вразливих спільнот в Україні.
«Я відповідала тим, хто писав про українських неонаці, що протягом кількох десятиліть в Україні вчилися іноземні студенти, які, включно зі мною, почувалися там часто безпечніше, ніж у себе вдома. І одночасно я розшукувала через соціальні мережі контакти для різних спільнот – для студентів-іноземців, для українців з LGBTQ громади, для українців з інвалідністю. І ці люди почали звертатися до мене і зв’язувала їх з тими, хто міг допомогти», – каже дослідниця.
Ця робота вимагала великої відповідальності, каже вона, бо студенти, які не могли виїхати зі Сум, отримували інформацію лише з російських джерел, які казали, що українці використовують їх як живий щит, а потім ця ж інформація з тих самих джерел підсилюєьтся їхніми родичами, які з нею зв’язувалися. Тож в результаті, вона була єдиною людиною, яка володіла інформацію, яка могли врятувати їхні життя.
«Бо якщо б вони вийшли зі свого укриття, їх могли б убити. На щастя, вони не постраждали і вже є в своїх рідних країнах. Але я побачила, яку важливу роль грає інформація, як важливо, щоб її не перекручували», – каже Сент-Джуліан-Варнон, яка так само, як інші дослідники України зараз намагається допомагати як волонтер, коментувати і пояснювати, що відбувається в Україні та продовжувати свої власні дослідження.
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