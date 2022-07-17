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Росія серйозно сприймає загрозу контрнаступу ЗСУ на півдні – британська розвідка
Російські сили серйозно сприймають загрозу контрнаступу український військових на півдні, повідомляє Міністерство Великої Британії з посиланням на свою розвідку.
«Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони Шойгу під час нещодавнього візиту гна Донбас, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу», – заявляють у відомстві.
У британській розвідці додають, що Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях півдня України – це включає переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем і Запоріжжям, у Херсоні. Російські сили в Мелітополі також посилюють заходи безпеки.
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«Я раптом побачила, як предметом моїх досліджень зловживають проти України». У Гарварді обговорили, що можуть зробити науковці під час війни
З початком російського вторгненння в Україну дослідники України як за кордоном, так і в Україні, опинилися в одному безкіненчому колі – їм доводиться одночасно надавати допомогу колегам і просто звичайним людям, чиє життя руйнує війна, робити власну роботу у сфері українських досліджень та пояснювати і коментувати те, що відбувається в Україні, часто протистоячи не лише російській пропаганді, але і невігластву західних коментаторів. Про це у п’ятницю, 15 липня, говорили науковці, яких зібрав для онлайн розмови Гарвардський інститут українських досліджень, розташований в американському місті Кембридж, штат Массачусетс.
У п’ятницю, 15 липня, коли російські ракети зруйнували українські університети Миколаєва, очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім написав у Twitter: «Сьогодні російські терористи атакували 2 найбільші університети Миколаєва. Щонайменше 10 ракет. Тепер вони атакують нашу освіту. Я прошу університети всіх демократичних країн стверджувати, що росія (написано з маленької літери, – ред) є тим, ким вона є насправді – терористом».
Найбільше, за даними Міністерства освіти, з часу повномасштабного вторгнення, постраждали університети Харківської області, де 1 заклад зруйновано, а 19 – пошкоджено. Пошкоджень або руйнувань зазнали шість вишів Донецької області, чотири Запорізької, по три Чернігівської та Миколаївської. Загалом, за даними міністра освіти Сергій Шкарлета, обстрілами та бомбардуваннями пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них зруйновано повністю.
Ще на початку березня українські науковці звернулися до своїх колег в усьому світі із закликом не мовчати. Та, чи почули їх у світі? І що можуть зробити науковці, які більше звикли до тиші кабінетів та бібліотек, ніж вуличних протестів?
Коли я був в Україні, то протягом двох місяців я не міг займатися своїми дослідженнями – потрібно було вивозити родину, волонтерити на кордоні з Угорщиною, займатися пошуком грошей для біженців, які втікали в БританіюТарас Федірко
Деякі особисті історії, які розповіли науковці, проливають світло на те, в якій ситуації опинилися дослідники України з початком російського вторгнення. Тараса Федірка, наукового співробітника Британської академії соціальної антропології Університету Сент-Ендрюс у Великій Британії, який вивчав явище війського добровольчого руху в Україні, війна застала в той момент, коли він був у Києві. Але його англійський університет не рекомендував йому цю поїздку, бо не міг гарантувати страховки для неї – в Британії чекали наступу Росії. В той же час в Україні, військові співрозмовники українського дослідника з Англії переконували його, що ніякої війни не буде.
«Коли я був в Україні, то протягом двох місяців я не міг займатися своїми дослідженнями – потрібно було вивозити родину, волонтерити на кордоні з Угорщиною, займатися пошуком грошей для біженців, які втікали в Британію», – говорить Федірко. Його активізм пізніше перейшов у допомогу колегам-дослідникам з України, які залишалися без роботи і без фінансування. На щастя, тема, яку він досліджував з колегами – про соціальні зв’язки між армією, добровольцями і волонтерами, виявилася якраз на часі.
Федірко каже, що для нього тут багато особистих питань про те, що він має робити на цій війні, але принаймні вивчаючи тему, яку експлуатує російська пропаганда, до якої прикуто багато уваги західної аудиторії, при чому тієї її частини, яка впливає на ухвалення рішень, він відчуває, що робить важливу роботу, залишаючись вченим. Також Тарас Федірко каже, що не полишає волонтерської роботи і пише в журналістському ключі, намагаючись дослідити різні сторони конфлікту.
Стівен Сігел, професор слов’янських та євразійських студій та доцент кафедри слов’янських та євразійських студій Техаського університету в Остіні, розповідає, що як публічна особа - інтелектуал, він спілкується з видатними інтелектуалами, такими як Серігй Плохій, Роман Шпорлюк, Тімоті Снайдер, Георгій Грабович. Надихаючись їхньою роботою і роллю, він відчував свою відповідальність розповідати ширшій аудиторії про цю війну. Цим займаються кілька проектів, зокрема «Архів 24-го лютого» та «Розсилка (листи) з України», які розповідають від першої особи про досвід, переважно західних, вчених, які пов’язані з Україною.
Кожне видавництво, з яким я розмовляв, хоче видавати книжки з досліджень про УкраїнуСтівен Сігел
Дослідник каже, що солідарність з Україною будується зараз не лише в західних інтеректуальних колах, а в глобальному вимірі, і вона починається з визнання історії України напротивагу її запереченню, чого намагається домогтися Кремль. Зараз, за словами Сігела, є величезний інтерес до України, видавництва шукають дослідження, які б вони могли видати. «Кожне видавництво, з яким я розмовляв, хоче видавати книжки з досліджень про Україну», – каже Сігел.
Про свій проект «Архів 24-го лютого», який слухали в 85 країнах, Стівен Сігел говорить так: «Тут я наголошую на болі українців. Я хотів би врятувати заручників і полонених. Або зупинити рух танків, роботу крематоріїв. Я не маю повноважень міністрів закривати небо. Я натискаю на запис і говорю, поки можу. Транслюю, коли можу. Я знаю людей, які потребують допомоги».
У деякі дні, каже Стівен Сігел, він робить записи цілодобово, з короткими перервами на сон. Кожний його подкаст слухає від п’яти до шести тисяч слухачів, але решта роботи, яка ведеться у наукових журналах, часто залишається непоміченою, бо вона не доступна для журналістів, які не мають інститційної підписки на ці видання.
«Я вважаю, що науковці є жахливо неефективними у спілкуванні з ширшими аудиторіями», – каже Сігел. Він пояснює, що більшість поважних вчених вважають за непотрібне користуватися соціальними медіа, і максимум їхніх зусиль – написати пост на Facebook, тоді як значно ширша зацікавлена аудиторія може бути на інших платформах, таких як Twitter, Instagram. Також через соціальні мережі, на думку дослідника, можна з'єднати різні аудиторії – науковців, журналістів, які працюють в Україні і «збирають дані для майбутніх процесів» та впливових політиків, а також виборців, які б хотіли знати більше про Україну.
Інша дослідниця, Кімберлі Сент-Джуліан-Варнон, судентка Університету Пенсільванії, де вона пише дисертацію про расові питання у Радянському Союзі, каже, що соціальні медіа для дослідників можуть бути корисним інструментом. Як вчена, яка займалася українською історією, вивчала Голодомор, вона каже, що час від часу публікувала якісь пояснення у Twitter.
Я не намагалася стати відомою, але я відчувала величезну відповідальність перед Україною, де я вчилася, яку я досліджувала, в яку я закохалася, де я вперше зустріла афроукраїнців, які мене надзвичайно зацікавили і привели до дослідження, над яким я зараз працюю для своєї дисертаціїКімберлі Сент-Джуліан-Варнон
Вона зі здивуванням побачила, скільки людей на Заході, які жодного разу не були в Україні, не вивчали її історію, нічого про неї не знають, коментують нинішню війну в газетах і на телебаченні і радять українцям, що вони мають робити. Це обурення змусило її написати статтю, «Диломатія морозива. У чому прогресивний кокус помиляється щодо України».
«Я опублікувала цю статтю і кількість моїх послідовників на Twitter виросла з 9 тисяч до майже 100. Я не намагалася стати відомою, але я відчувала величезну відповідальність перед Україною, де я вчилася, яку я досліджувала, в яку я закохалася, де я вперше зустріла афроукраїнців, які мене надзвичайно зацікавили і привели до дослідження, над яким я зараз працюю для своєї дисертації», – каже дослідниця.
Вона розповідає, що ще студенткою їздила в Україну, була там у ключові моменти історії, у час Революції гідності, але «як студентка, я не мала голосу», але коли почалася війна, масштабне вторгнення, вона не лише включилася в роботу з допомоги колегам в Україні, але і намагалася пояснити західній аудторії, що відбувається в Україні.
Я відповідала тим, хто писав про українських неонаці, що протягом кількох десятиліть в Україні вчилися іноземні студенти, які, включно зі мною, почувалися там часто безпечніше, ніж у себе вдомаКімберлі Сент-Джуліан-Варнон
Коли почалася війна, каже Сент-Джуліан-Варнон, було відчуття, що її «предмет дослідження раптом виріс вживу перед тобою, і ним починають зловживати проти України». Йшлося про евакуацію чорношкірих студентів з України, про яких було багато повідомлень у пресі, які накладалися на наратив щодо України як буцімто «неонацистської держави». І тут знову її наукові дослідження стали у пригоді – вона почала коментувати ці повідомлення, спираючись на свої дослідження, та одночасно публікувати у Twitter інформацію для вразливих спільнот в Україні.
«Я відповідала тим, хто писав про українських неонаці, що протягом кількох десятиліть в Україні вчилися іноземні студенти, які, включно зі мною, почувалися там часто безпечніше, ніж у себе вдома. І одночасно я розшукувала через соціальні мережі контакти для різних спільнот – для студентів-іноземців, для українців з LGBTQ громади, для українців з інвалідністю. І ці люди почали звертатися до мене і зв’язувала їх з тими, хто міг допомогти», – каже дослідниця.
Ця робота вимагала великої відповідальності, каже вона, бо студенти, які не могли виїхати зі Сум, отримували інформацію лише з російських джерел, які казали, що українці використовують їх як живий щит, а потім ця ж інформація з тих самих джерел підсилюєьтся їхніми родичами, які з нею зв’язувалися. Тож в результаті, вона була єдиною людиною, яка володіла інформацію, яка могли врятувати їхні життя.
«Бо якщо б вони вийшли зі свого укриття, їх могли б убити. На щастя, вони не постраждали і вже є в своїх рідних країнах. Але я побачила, яку важливу роль грає інформація, як важливо, щоб її не перекручували», – каже Сент-Джуліан-Варнон, яка так само, як інші дослідники України зараз намагається допомагати як волонтер, коментувати і пояснювати, що відбувається в Україні та продовжувати свої власні дослідження.
- Голос Америки
Байден відзначив підтримку України з боку країн Перської затоки
У своєму виступі на саміті шести країн Перської затоки (Саудівської Аравії, Катар, Бахрейну, Кувейту, Оману та ОАЕ) а також Єгипту, Йорданії та Іраку президент США Джо Байден наголосив, що США не відійдуть від Близького сходу і не залишать "вакуум, який би заповнили Росія, Китай, або Іран".
Саміт Ради співпраці у Перській затоці відбувається в суботу в Саудівській Аравії.
У своїй промові Байден відзначив, що багато країн регіону засудили війну Росії в Україні. "Коли вся Рада співпраці у Перській затоці, включаючи Єгипет та Йорданію, проголосувала на Генеральній Асамблеї за осуд російського вторгнення до України - це був переломний момент, - наголосив американський президент. - Це показало, що основні цінності суверенітету та територіальної цілісності - справді універсальні".
Серед сил, які намагаються "зруйнувати заснований на правилах" порядок в світі Байден назвав "жорстоку та неспровоковану" війну Росії в Україні, дії Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні а також "дестабілізаційні дії Ірану".
Напередодні президент Байден зустрівся з крон-принцем Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом. Під час зустрічі Байден підняв питання жорстокого вбивства в посольстві цієї держави у Туреччині Джамаля Хашокджі, саудівського дисидента та колумніста газети The Washington Post у 2018 році, заявив пресі американський президент.
Після зустрічі саудівська преса опублікувала спільну заяву двох країн, де США вітали позицію Саудівської Аравії щодо балансування світових цін на нафту.
В суботу на відкритті саміту крон-принц Мохаммед бін Салман заявив про збільшення поставок нафти до 13 мільйонів барелів на день, однак зауважив, що "після цього королівство не матиме додаткових можливостей збільшувати видобуток".
Наразі західні держави обговорюють шляхи обмеження надходжень від продажу нафти для Росії в рамках пакету санкцій.
Як повідомляв Голос Америки, цього тижня міністр фінансів США Дженет Єллен озвучила ініціативу введення цінового обмеження на російську нафту. Заява прозвучала на саміті "Групи 20-ти" в Індонезії.
Марина В’язовська, лауреатка медалі Філдса: у Швейцарії всіх шокували події в Україні
Українська математикиня Марина В’язовська цього року стала лауреаткою медалі Філдса. Цю нагороду, яку ще називають Нобелівською премією з математики, лише вдруге в історії вручили жінці-науковиці. 37-річній Вязовській вдалося розв’язати задачу, рішення якій не могли знайти понад 400 років. Професорка сьогодні очолює Кафедру теорії чисел у Швейцарській Федеральній політехнічній школі Лозанни. 13 липня, незадовго до оголошення президентом України Володимиром Зеленським про нагородження уродженки Києва орденом "За заслуги", Голос Америки поспілкувався із нею про особисті досягнення, переживання та втрати - на фоні російської війни в Україні.
Ілона Войтович: Пані Марино, я дуже рада, що маю нагоду привітати Вас із нагородою. Ви стали другою жінкою в історії, яка отримала медаль Філдса, яку видають лише кожних чотири роки молодим математикам (до 40 років). Що для вас означає таке визнання, особливо сьогодні?
Марина В'язовська. Це дуже приємно. Як Ви сказали, дуже мала кількість людей отримує цю нагороду - максимум чотири людини кожні чотири роки. Бути однією з тих математиків - надзвичайно почесно для мене. Якщо чесно, це не було моєю метою. Я думаю, якби я цю нагороду не отримала, я все одно б отримувала величезне задоволення від математики, від досліджень. Так, визнання колег, це дуже приємно, не буду тут нікого обманювати але це не була моя мотивація, щоб займатися математикою.
Я отримала нагороду за свій розвиток задачі пакування в розмірнах 8 Х 24. Це така дуже, як мені здається, красива геометрична задача. Таке пакування сфери можна легко пояснити на прикладі нашого трьохвимірного простору. Задача полягає у тому, щоб знайти найщільніше пакування шарів однакового розміру в об'ємі.
Сподіваюсь, що ми зможемо себе захистити; зможемо нашу країну відбудувати - зробити її настільки сильною, щоб вороги не могли робити нам аж так боляче.
І.В.: Ви зараз викладаєте в одному із швейцарських університетів. Які ви спостерігаєте настрої серед швейцарців щодо війни в Україні?
М.В. Швейцарці дуже підтримують Україну. Зараз є така єдність. Швейцарія - це нейтральна країна. І швейцарці намагаються тримати свій нейтралітет. Але мені здається, що політичні заяви, які зробила Швейцарія щодо цієї війни - насправді, це дуже серйозний крок. І серед людей, яких я знаю - усі мене підтримують, підтримують Україну і допомагають біженцям. Кілька моїх колег навіть запросили біженців жити до себе додому. Тобто, мені здається, що є велика підтримка і бажання допомагати.
І.В.: Війна насправді торкнулася кожного українця. І, знаю, що Ви цьому не вийняток. Відомо, що Ви нещодавно присвятили одну із своїх лекцій українській науковиці, Юлі Здановській із Харкова, яка померла внаслідок ракетного удару. Як ви особисто переживаєте цю війну? Що це була за лекція?
М.В.: Думаю, що особисто я переживаю її як і всі українці, хоч я і не живу зараз в Україні. Звичайно, я тут у безпеці, але мої рідні, мої близькі, мої друзі - вони живуть в Україні. Дехто з них зараз захищає Україну в лавах Збройних сил. Дехто живе у небезпечних місцях. На початку війни російська армія підійшла надзвичайно близько до Києва, мого рідного міста. Тому, я думаю, що не треба пояснювати українцям, як ми усі переживаємо, коли руйнують нашу рідну країну, винищують наших людей.
Коли кажуть, що війна забирає найкращих але, на жаль - це правда. Саме тому мені хотілося вшанувати пам'ять цієї людини.
Це надзвичайно боляче навіть для тих, хто не знаходиться в Україні і cвоїм життям фізично не ризикує. Так сталося, що лекцію, яку я вела в Цюріху, було заплановано ще до того, як почалася війна. Вона була присвячена швейцарській науковеці Алісі Ротт. Але так припало, що це лекція, мені здається, за 2-3 тижні після початку війни. Саме тоді я була надзвичайно вражена цією історією Юлії, про яку я дізналася зі свого Facebook. І, звичайно, така історія, мене надзвичайно вразила, бо це смерть такої молодої, такої світлої людини. Саме тому я вирішила, що свою доповідь я маю присвятити теж Юлі. Мені здається що насправді організатори цієї лекції теж були мені вдячні, бо це був момент, коли усі у Швейцарії були шоковані і, звичайно, вражені подіями в Україні. Хотілося щось сказати, щось висловити. Юлія, це лише одна з багатьох людей, яких ми втратили у цій війні. Це таке кліше, коли кажуть, що війна забирає найкращих але, на жаль - це правда. Саме тому мені хотілося вшанувати пам'ять цієї людини.
І.В.: Чи була у Вас мрія колись повернутися в Україну та чи можливо, що війна змінила ваші плани на майбутнє, як і багатьох українців?
Сподіваюся, що в майбутньому будуть в Україні якісь, пов'язані з наукою проекти, до яких я в якомусь сенсі долучися.
М.В.: Київ - це мій рідний дім, і навіть, якщо я працюю в інших країнах, я завжди повертаються додому. Насправді, зараз дуже хочеться відвідати Київ влітку, якщо буде така можливість. Щоб переїхати в Україну - я не знаю, подивимося як буде складатися життя. Але для мене - Київ і Україна - це завжди моя домівка. Так, я завжди буду приїжджати і повертатися і сподіваюся, що в майбутньому будуть в Україні якісь, пов'язані з наукою проекти, до яких я долучуся.
І.В.: Сьогодні насправді увесь світ захоплюється мужністю та силою, як українського народу, так і українок. Щоб ви хотіли сьогодні сказати нашим жінкам, де б вони зараз не були - чи то на фронті, чи студенткам, які переїхали через війну?
М.В.: Всім українцям хочеться сказати - бережіть себе. Ми маємо всі вірити і тяжко працювати, щоб перемогти і відбудувати нашу країну разом. З одного боку героїчні історії надихають, а з іншого боку - боляче, що люди мають робити такі надзвичайно складні нелюдські речі. Але, так, звичайно, на війні завжди є багато надихаючих історій. Дуже, дуже хочеться, щоб ми повернулися до мирного життя і, щоб усі ці втрати були не марними. Є приклади країн, які воюють за себе протягом багатьох десятиліть. Сподіваюсь, що ми зможемо себе захистити; зможемо нашу країну відбудувати - зробити її настільки сильною, щоб вороги не могли робити нам аж так боляче.
Дивіться також: Про математику і війну: інтерв’ю з лауреаткою медалі Філдса, Мариною В’язовською
США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити контрабандою
США не бачать ознак, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду, заявив військовий представник Пентагону.
«Ми не відстежуємо зброю. Я маю на увазі, українці використовують зброю, яку ми їм надали, і ми не бачимо жодних ознак того, що ця зброя пішла кудись ще, окрім як для боротьби з росіянами», – цитує сайт Міноборони США представника відомства під час брифінгу 15 липня.
Представник Пентагону додав: «Ми також ніде більше не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ».
США, за його словами, вже передали Україні третю партію американських реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS, але він не має інформації про їх використання.
«Знаю, що вони використовують перші вісім (з 12– ред.). Я не знаю, що вони роблять із останніми чотирма», – сказав він.
Чиновник зазначив, що українські бійці ефективно використовують HIMARS і це, за його словами, добре впливає на військову ситуацію.
14 липня голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував створити парламентську комісію з контролю за використанням зброї, яку поставляють в Україну. Відповідна заява з’явилася через декілька днів після того, як членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.
В ОПУ повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».
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