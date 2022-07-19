Час-Тайм. У Білому домі приймають Першу Леді України Олену Зеленську
В ефірі Час-Тайм. Усунення із посад Ірини Венедіктової та Івана Баканова. Як коментує кадрові зміни офіційний Вашингтон? "Рамштайн-4" – очікування і вимоги України. Що відомо про лист групи американських сенаторів до Пентагону із проханням пришвидшити і збільшити військову допомогу? Як впливає війна на ситуацію із торгівлею людьми в Україні? У США допомагають новоприбулим українцям із житлом, пропонуючи тимчасовий притулок на одному з ранчо у Техасі. Притулок у Ризі – як латвійці допомогають українським переселенцям. Історія коваля із Сум, який збирає кошти на закупівлю автомобілів на потреби ЗСУ.о-українськi відносини.
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