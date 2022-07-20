США надають Україні 16 HIMARS. В Пентагоні розповіли про засідання "Рамштайн-4"

США надали Україні 12 установок реактивного залпового вогню HIMARS і планують надати ще 4 такі установки, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін за результатами засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні.

Україна "ефективно" використовує HIMARS та надану зброю, запенив Остін. Зокрема він вказав на те, що завдяки ракетам Harpoon, Україні вдалось повернути контроль над островом Зміїний а також запобігти нападу на Одесу.

"Росія прагнула, але їй не вдалось зламати бойовий дух українських Збройних сил", - додав він.

У засіданні, яке називають "Рамштайн-4", взяло участь більше 50 країн. Остін подякував міжнародній спільноті за активну безпекову допомогу Україні. Він зокрема відзначив, що Чехія, Польща та Велика Британія звернулись до виробників своїх країн, щоб збільшити виробництво задля допомоги Україні. А країни Балтії та Австралія надають оборонну допомогу із власних запасів. Польща, відзначив Остін, вже надала оборонне обладнання Україні більш ніж на 1,7 млрд дол, а Норвегія співпрацює зі США над поставкою систем протиракетної оборони NASAMS.

Учасники зустрічі обговорили збільшення надання оборонної допомоги Україні а також забезпечення її "оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі", повідомив очільник оборонного відомства.