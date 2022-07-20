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США надають Україні 16 HIMARS. В Пентагоні розповіли про засідання "Рамштайн-4"
США надали Україні 12 установок реактивного залпового вогню HIMARS і планують надати ще 4 такі установки, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін за результатами засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні.
Україна "ефективно" використовує HIMARS та надану зброю, запенив Остін. Зокрема він вказав на те, що завдяки ракетам Harpoon, Україні вдалось повернути контроль над островом Зміїний а також запобігти нападу на Одесу.
"Росія прагнула, але їй не вдалось зламати бойовий дух українських Збройних сил", - додав він.
У засіданні, яке називають "Рамштайн-4", взяло участь більше 50 країн. Остін подякував міжнародній спільноті за активну безпекову допомогу Україні. Він зокрема відзначив, що Чехія, Польща та Велика Британія звернулись до виробників своїх країн, щоб збільшити виробництво задля допомоги Україні. А країни Балтії та Австралія надають оборонну допомогу із власних запасів. Польща, відзначив Остін, вже надала оборонне обладнання Україні більш ніж на 1,7 млрд дол, а Норвегія співпрацює зі США над поставкою систем протиракетної оборони NASAMS.
Учасники зустрічі обговорили збільшення надання оборонної допомоги Україні а також забезпечення її "оборони та здатності себе захистити в більш довгостроковій перспективі", повідомив очільник оборонного відомства.
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- Голос Америки
Група кредиторів України погодилась з відтермінуванням виплат за зовнішнім боргом
Група кредиторів України, до якої входять США, Канада, Франція, Німеччина, Японія та Велика Британія, погодились із проханням України про відтермінування виплати за зовнішніми боргами.
Кредитори висловили солідарність з Україною "в цих надзвичайних обставинах", засвідчили їй свою підтримку а також зауважили, що Україна до теперішнього часу "зразково дотримувалась обслуговування боргу".
Міністр фінансів США Дженет Єллен привітала рішення групи кредиторів. "Я повторно закликаю двосторонніх офіційних та приватних кредиторів приєднатись до ініціативи і допомогти Україні захиститись від неспровокованої та жорстокої російської війни, яка має спустошливий вплив на народ України та економіку і відображується на всьому світові".
Раніше Міністерство фінансів України заявило, що до запиту України позитивно поставились і деякі основні власники єврооблігацій і ВВП-варрантів, включаючи Amia Capital, BlackRock, Fidelity International (FIL) і Gemsstock .
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