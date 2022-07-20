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Час-Time

Час-Тайм. Ще чотири HIMARS для України готує США

Час-Тайм. Ще чотири HIMARS для України готує США
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Час-Тайм. Ще чотири HIMARS для України готує США

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В ефірі Час-Тайм. Більше HIMARS: Результати четвертого засідання контактної групи з оборони України формату "Рамштайн". Як відреагували на емоційне звернення української першої леді України законодавці США? Ексклюзивно - про просування питання визнання Росії державою-спонсором тероризму. Міністерство юстиції США просить у американського Конгресу розширити повноваження відомства для конфіскації активів наближених до Путіна олігархів. Колишній офіцер розвідки американського флоту Шон Боннер організував тренінг для одного з перших добровольчих підрозділів Львова. Як одне із найбільш зруйнованих місць на околицях столиці, село Мощун, оговтується від окупації.

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