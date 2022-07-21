"Північний потік-1" поновив роботу

Природний газ почав надходити через один з основних трубопроводів із Росії до Європи в четвер, після 10-денної зупинки на технічне обслуговування, але потік газу значно менше ніж дозволяє потужність, а перспективи - невизначені. Для Європи це означає, що загроза важкої зими залишається.

Трубопровід "Північний потік-1", який іде по дну Балтійського моря до Німеччини був закритий 11 липня на щорічне технічне обслуговування. На тлі зростання напруженості через війну Росії в Україні німецькі офіційні особи побоювалися, що робота трубопроводу — основного джерела поставок російського газу для країни, на який нещодавно припадало близько третини газових поставок Німеччини — може взагалі не відновитися.

За даними мережі, газ почав надходити газопроводом "Північний потік-1" за розкладом після 6 години ранку, а оператор заявив, що "успішно завершив усі заплановані роботи з технічного обслуговування". Але поставки залишаються значно нижчими, ніж повна потужність трубопроводу, як і було за кілька тижнів до перерви на ремонт.

Очільник мережевого регулятора Німеччини Клаус Мюллер заявив, що російський "Газпром" у четвер повідомив про поставки на рівні близько 30% потужності трубопроводу. Пізніше він написав у Twitter , що фактичні поставки перевищують цей обсяг та можуть сягнути рівня до технічного обслуговування - близько 40%.

Цього було б недостатньо для вирішення енергетичної кризи в Європі. "Політична невизначеність і скорочення на 60% з середини червня, на жаль, залишаються", - написав Мюллер.

Коли "Газпром" зменшив потік минулого місяця, він заявив про буцімто технічні проблеми з обладнанням, яке партнер Siemens Energy відправив до Канади на капітальний ремонт і не міг повернути через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну.

На початку цього місяця уряд Канади дав дозвіл на доставку турбіни, яка живить компресорну станцію на російському кінці трубопроводу, до Німеччини.

Уряд Німеччини відхилив таке пояснення Газпрому щодо скорочення поставок газу, неодноразово заявляючи, що це лише привід для політичного рішення, щоб посіяти невизначеність і ще більше підвищити ціни на енергоносії. Зазначається, що турбіну мали встановити лише у вересні, але Німеччина робить усе, щоб позбавити Росію приводу для скорочення поставок.

Президент Росії Володимир Путін у вівторок заявив, що "Газпром" досі не отримав відповідних документів на повернення турбіни, а в середу поставив під сумнів якість ремонтних робіт. Путін заявив, що наприкінці липня "Газпром" повинен був закрити на ремонт ще одну турбіну, і якщо ту, що була відправлена в Канаду, до того часу не повернуть, потік газу впаде ще більше.

Президентка Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що турбіна «в дорозі» і «жодного приводу не постачати» газ немає.

Сімоне Тальяп'єтра, експерт з енергетичної політики аналітичного центру Bruegel у Брюсселі, заявив, що Росія грає у «стратегічну гру».

«Збереження менших потоків краще, ніж відключення. Це зменшує бажання Європи скорочувати попит на газ», — сказав він. Він попередив, що Європа в будь-якому випадку повинна перейти в режим кризи, «оскільки перерва, ймовірно, станеться взимку. І кожен кубічний метр газу, збережений зараз, робить Європу більш стійкою в наступні місяці».

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що «сьогоднішній день підкреслює — навіть якщо буде заява про те, що газ знову йде — ця війна ведеться не лише за допомогою зброї проти України, але гібридна війна означає також використання енергетичної залежності як засобу війни".

Цього тижня Європейська Комісія запропонувала, щоб країни-члени скоротили споживання газу на 15% протягом наступних місяців, оскільки блок готується до можливого повного припинення постачання газу Росією.

Німеччина та решта Європи намагаються вчасно заповнити сховища газу до зими та зменшити свою залежність від імпорту російської енергії. Німеччина має найбільшу економіку Європи; газ важливий для живлення промисловості, опалення та, певною мірою, виробництва електроенергії.

Минулого місяця уряд активував другу фазу триетапного надзвичайного плану постачання природного газу Німеччини, попереджаючи, що найбільша економіка Європи зіткнулася з «кризою» і нагромадження запасів на зиму під загрозою. Станом на середу газові сховища Німеччини були заповнені на 65,1%.

Щоб компенсувати дефіцит, уряд Німеччини дав зелене світло комунальним компаніям на запуск 10 вугільних електростанцій, які не працювали, шести нафтових електростанцій. Ще 11 вугільним електростанціям, які планується зупинити в листопаді, зможуть продовжити роботу.